Россия присвоила Запорожскую АЭС. Украинским сотрудникам ЗАЭС угрожают отправкой на фронт за отказ переходить в "Росатом"

Собеседники Би-би-си рассказали, что сотрудники "Росатома", которые присутствуют на ЗАЭС на протяжении семи месяцев с момента захвата станции российскими военными, заставляют украинских сотрудников ЗАЭС подписывать документы о переводе на работу в российскую корпорацию.

Как уточнил один из них, одновременно на ЗАЭС присутствуют по 10-20 сотрудников "Росатома", которые меняют друг друга. Украинская сторона неоднократно заявляла, что присутствие российских военных и атомщиков на станции незаконно и противоречит нормам международного права, согласно которому захват атомных станций запрещен.

"Росатом" хочет сохранить на станции украинский персонал, потому что подготовка новых сотрудников может занять до 8-10 лет, говорит один из собеседников Би-би-си.

Ранее посол Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк заявил на заседании МАГАТЭ в конце сентября, что, по словам представителей "Росатома", после аннексии украинских территорий ЗАЭС "будет принадлежать" российской госкорпорации и все сотрудники станции "в течение двух недель" должны будут написать заявление о переходе на работу в "Росатом" (цитата по агентству Блумберг). Он призвал МАГАТЭ сказать этому "твердое нет".