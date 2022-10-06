New York Times: спецслужбы США считают, что к убийству Дарьи Дугиной причастна Украина

В публикации сказано, что спецслужбы сообщили правительству о результатах своего расследования еще на прошлой неделе. Представители разведки не рассказали изданию, кто именно из представителей украинских властей мог дать зеленый свет операции и санкционировал ли ее президент Владимир Зеленский.

Авторы отмечают, что "у американских чиновников нет полной картины конкурирующих центров власти в украинском правительстве, в том числе армии, спецслужбах и офисе Зеленского", и "этот факт может объяснить, почему некоторые части правительства Украины могли не знать о плане".

Подоляк: "У нас есть другие цели"

Сразу после взрыва Украина отрицала свою причастность к смерти Дугиной.

В ответ на вопрос журналистов NYT о выводах американской разведки советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сказал: "Я снова хочу подчеркнуть, что любое убийство во время войны в той или иной стране должно иметь какое-то практическое значение. Оно должно служить определенной цели - тактической или стратегической. Такой человек, как Дугина, не является для Украины стратегической или тактической целью".