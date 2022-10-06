В России опровергли слова эстонского министра об увезенных с границы украинских беженцах

Как рассказал изданию сам политик, в начале этой недели на всех пограничных пунктах в Псковской области в очередях находились от 300 до 500 человек и от 150 до 300 автомобилей, а время ожидания составляло до семи суток. Однако после того, как была запущена программа волонтерской помощи, а к освещению ситуации подключились СМИ, власти решили начать пропускать пешеходов в ускоренном режиме, так как "выглядели в этом свете крайне скверно", рассказал "Медузе" Шлосберг.

"К середине вторника пешеходные очереди были почти полностью устранены, но при этом очереди автомобилей сохранились и составляют сейчас на некоторых КПП до 200 машин. Власти таким своеобразным способом смягчили "картинку", но проблема очередей на границе как таковая не решена", - отметил он.

"Сотни людей, стоящие в очередях, самоорганизовались, помогают друг другу. Все происходящее находится на постоянном общественном контроле. Никакой возможности в такой ситуации вывезти не только тысячу, но и десять человек на грузовиках в безвестном направлении невозможно", - заявил Шлосберг.

Как уже писал RUS TVNET, по словам министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, в России собрали украинских военных беженцев, собравшихся у юго-восточной границы с Эстонией, и увезли куда-то на грузовиках.

"Раньше на границе ждали чуть больше тысячи человек, а сегодня их там уже нет - их посадили на грузовики и увезли", - сказал Ляэнеметс в среду, 5 октября, на радиостанции Vikerraadio.

"Мы не знаем, куда их увезли. Департамент полиции и погранохраны в настоящее время работает над получением этой информации", – добавил он.

По словам министра, Департамент полиции и погранохраны Эстонии использует беспилотники, чтобы выяснить, не направляют ли российские власти этих людей куда-то в зеленую пограничную полосу, как это делала Беларусь в прошлом году на границе с Литвой и Латвией.