Больше 1000 украинских беженцев увезли от границы РФ с Эстонией в неизвестном направлении

"Раньше на границе ждали чуть больше тысячи человек, а сегодня их там уже нет - их посадили на грузовики и увезли", - сказал Ляэнеметс в среду, 5 октября, на радиостанции Vikerraadio.

"Мы не знаем, куда их увезли. Департамент полиции и погранохраны в настоящее время работает над получением этой информации", – добавил он.

По словам министра, Департамент полиции и погранохраны Эстонии использует беспилотники, чтобы выяснить, не направляют ли российские власти этих людей куда-то в зеленую пограничную полосу, как это делала Беларусь в прошлом году на границе с Литвой и Латвией.

Министр подчеркнул, что незаконные пересечения границы должны быть предотвращены в любом случае, и в рамках подготовки к этому недавно были также приняты соответствующие поправки к закону.