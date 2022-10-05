По словам министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, в России собрали украинских военных беженцев, собравшихся у юго-восточной границы с Эстонией, и увезли куда-то на грузовиках, пишет Rus.Postimees со ссылкой на ERR.
Больше 1000 украинских беженцев увезли от границы РФ с Эстонией в неизвестном направлении
"Раньше на границе ждали чуть больше тысячи человек, а сегодня их там уже нет - их посадили на грузовики и увезли", - сказал Ляэнеметс в среду, 5 октября, на радиостанции Vikerraadio.
"Мы не знаем, куда их увезли. Департамент полиции и погранохраны в настоящее время работает над получением этой информации", – добавил он.
По словам министра, Департамент полиции и погранохраны Эстонии использует беспилотники, чтобы выяснить, не направляют ли российские власти этих людей куда-то в зеленую пограничную полосу, как это делала Беларусь в прошлом году на границе с Литвой и Латвией.
Министр подчеркнул, что незаконные пересечения границы должны быть предотвращены в любом случае, и в рамках подготовки к этому недавно были также приняты соответствующие поправки к закону.
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