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Больше 1000 украинских беженцев увезли от границы РФ с Эстонией в неизвестном направлении

rus.postimees.ee
Больше 1000 украинских беженцев увезли от границы РФ с Эстонией в неизвестном направлении
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Очередь на российско-эстонской границе.
Очередь на российско-эстонской границе. Фото: Pskovskaja Gubernia/Telegram

По словам министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, в России собрали украинских военных беженцев, собравшихся у юго-восточной границы с Эстонией, и увезли куда-то на грузовиках, пишет Rus.Postimees со ссылкой на ERR.

"Раньше на границе ждали чуть больше тысячи человек, а сегодня их там уже нет - их посадили на грузовики и увезли", - сказал Ляэнеметс в среду, 5 октября, на радиостанции Vikerraadio.

"Мы не знаем, куда их увезли. Департамент полиции и погранохраны в настоящее время работает над получением этой информации", – добавил он.

По словам министра, Департамент полиции и погранохраны Эстонии использует беспилотники, чтобы выяснить, не направляют ли российские власти этих людей куда-то в зеленую пограничную полосу, как это делала Беларусь в прошлом году на границе с Литвой и Латвией.

Министр подчеркнул, что незаконные пересечения границы должны быть предотвращены в любом случае, и в рамках подготовки к этому недавно были также приняты соответствующие поправки к закону.

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