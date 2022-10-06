Из эфиров крупных российских радиостанций исчезли песни Аллы Пугачевой, а также Валерия и Константина Меладзе. Об этом пишут несколько Telegram-каналов.
Песни Пугачевой и Меладзе убрали из эфиров крупных российских радиостанций
Под ограничения попали песни Аллы Пугачевой, Валерия Меладзе, Кристины Орбакайте, Веры Брежневой. Ограничения коснулись и артистов, которые работают с Константином Меладзе - к примеру, Ани Лорак, группа "ВИА Гра". Также из эфира пропали треки зарубежных исполнителей - например, Мадонны и Леди Гаги, - пишет Telegram-канал "Неопра, блин".
На "Русском радио" журналистам заявили, что песни Аллы Пугачевой еще "пару месяцев назад" появлялись в эфире. Но с началом войны в Украине из эфира пропали песни "Мумий Тролля", "Сплина", Земфиры и других. Песни "забанили" в июне-июле. "То есть да, цензура есть в этом смысле", - сказали Telegram-каналу "Подъем".
"Русская медиагруппа" официально объясняет свое решение так - у Аллы Пугачевой нет новых песен, которые соответствовали бы запросам аудитории. В СМИ появились предположения, что артистов убрали из эфиров, так как они осуждают военную агрессию России в Украине.
Напомним, 4 октября советская и российская певица Алла Пугачева в Instagram высказалась о ненависти к ней со стороны людей, "которых она всегда терпеть не могла". Высказывание звезды не осталось незамеченным.
Позднее стало известно, что в Генпрокуратуру РФ поступило заявление с требованием проверить публикацию певицы на предмет возбуждения ненависти и вражды. По информации Telegram-канала SHOT, автором жалобы выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
Он считает, что артистку надо привлечь к административной ответственности, а также признать иноагентом и лишить всех государственных наград.
В конце сентября многочисленные российские СМИ написали, что Алла Пугачева вновь покинула Россию и вместе с детьми улетела в Израиль. В начале октября также появилась информация о том, что певица еще в мае 2022 года получила израильское гражданство.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Пугачева вместе с Галкиным и детьми уехала в Израиль. После часть лета они провели в Юрмале. Юморист дал несколько концертов в Латвии, а Примадонна посетила ряд светских мероприятий. Накануне 1 сентября звезда вернулась в Россию и даже отправила детей в школу. Максим Галкин остался за границей и продолжил давать концерты.
Напомним, 18 сентября Алла Пугачева опубликовала в Instagram другой резонансный текст - о просьбе признать ее "иностранным агентом" так же, как ее мужа Максима Галкина из-за его критики военного вторжения российских военных на территорию Украины. "Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан", - написала Пугачева в Instagram.
Ранее Министерство юстиции России внесло Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию "иностранных агентов". Минюст РФ утверждает, что Галкин ведет политическую деятельность и получает помощь от иностранного источника - Украины.
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