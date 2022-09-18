"Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны". Пугачева поддержала Галкина

Что касается финансирования из Украины, то Галкин подчеркнул, что в Украине не выступал давно, а когда это делал, то получал какие-то гонорары, но уже много лет ничего не получал: "Доказательная база Министерства юстиции не выдерживает никакой критики, и вообще я не понимаю, на чем основывается".

Галкин признался, что он не понимает, почему его толкают в политику, хотя туда он никогда не стремился. Артист подчеркивает, что у него есть право высказывать свое личное мнение, чем-то делиться, стараться что-то изменить: "Я это делаю как гражданин, как человек, как соотечественник. Это та искренность, которая не оплачивается... Я не торгую своим мнением".

Максим подчеркнул, что его право на мнение закреплено в конституции, как и право на труд, которого его пытаются лишить. "Иноагентом я себя не считаю, но так как я нахожусь в компании очень достойных людей, то буду считать это некой наградой и торжественно шлепать у себя на лбу этот знак, что я признан иноагентом", - сказал он в ролике.