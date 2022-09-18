Алла Пугачева отреагировала на внесение ее мужа Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию "иностранных агентов".
"Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны". Пугачева поддержала Галкина
"Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан", - написала Пугачева в Instagram.
Ранее Министерство юстиции России внесло Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию "иностранных агентов". Минюст РФ утверждает, что Галкин ведет политическую деятельность и получает помощь от иностранного источника - Украины.
После этого артист записал видеообращение, в котором опроверг обвинение в получении финансирования со стороны Украины.
"Во-первых, я не занимаюсь политической деятельностью - я занимаюсь юмористической деятельностью. Политическая сатира и юмор - то, что я делал и делаю на протяжении почти уже 28 лет. Шутил над политиками 90-х, начала 2000-х, а сейчас уже над нынешними. Считаю своим неотъемлемым правом на труд, на жанр высмеивать то, что волнует меня. Никогда я не был никем ангажирован", - отметил Максим Галкин.
Что касается финансирования из Украины, то Галкин подчеркнул, что в Украине не выступал давно, а когда это делал, то получал какие-то гонорары, но уже много лет ничего не получал: "Доказательная база Министерства юстиции не выдерживает никакой критики, и вообще я не понимаю, на чем основывается".
Галкин признался, что он не понимает, почему его толкают в политику, хотя туда он никогда не стремился. Артист подчеркивает, что у него есть право высказывать свое личное мнение, чем-то делиться, стараться что-то изменить: "Я это делаю как гражданин, как человек, как соотечественник. Это та искренность, которая не оплачивается... Я не торгую своим мнением".
Максим подчеркнул, что его право на мнение закреплено в конституции, как и право на труд, которого его пытаются лишить. "Иноагентом я себя не считаю, но так как я нахожусь в компании очень достойных людей, то буду считать это некой наградой и торжественно шлепать у себя на лбу этот знак, что я признан иноагентом", - сказал он в ролике.
В завершение Галкин добавил, что ему не привыкать, что в его адрес развернута какая-то небывалых масштабов кампания по очернению. Ему кажется, что у властей должны быть другие заботы, нежели борьба с ним. "Столько вранья про мои концерты", - говорит Максим, добавляя, что во время своих выступлений он не ругает родину. Он указал, что не готов отказываться от своего сатирического жанра "в угоду конъюнктуре" и продолжит говорить о том, что остро, актуально и заслуживает высмеивания: "Это особенности моего жанра, иначе этим незачем заниматься".
Мнение Госдумы
Соавтор законопроекта об "иноагентах" Петр Толстой прокомментировал изданию "Подъем" высказвание певицы: "Мне жаль, что Пугачева, бывшая самая популярная певица страны, настолько утратила связь с реальностью и солидарна с теми, кто сегодня желает поражения России. Теперь ее место в историческом музее времен СССР. Самое, наверное, грустное для артиста - перестать чувствовать свою страну и свой народ, выпасть из истории Родины своей. И у нее, в отличие от Галкина, другой страны не будет. И иноагентом она не станет, и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдет. Победим без ее песен".
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