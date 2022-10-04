"Были холопами - стали рабами": Алла Пугачева высказалась о травле

"Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами - стали рабами", - написала певица в социальной сети.

На момент написания заметки под публикацией Пугачевой набралось уже больше 50 тысяч отметок "Нравится".

В конце сентября многочисленные российские СМИ написали, что Алла Пугачева вновь покинула Россию и вместе с детьми улетела в Израиль. В начале октября также появилась информация, что певица еще в мае 2022 года получила израильское гражданство.