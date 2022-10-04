В Instagram советской и российской певицы Аллы Пугачевой появилась новая публикация, в которой она высказалась о ненависти к ней со стороны людей, "которых она всегда терпеть не могла".
"Были холопами - стали рабами": Алла Пугачева высказалась о травле
"Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами - стали рабами", - написала певица в социальной сети.
На момент написания заметки под публикацией Пугачевой набралось уже больше 50 тысяч отметок "Нравится".
В конце сентября многочисленные российские СМИ написали, что Алла Пугачева вновь покинула Россию и вместе с детьми улетела в Израиль. В начале октября также появилась информация, что певица еще в мае 2022 года получила израильское гражданство.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Пугачева вместе с Галкиным и детьми уехала в Израиль. После часть лета они провели в Юрмале. Юморист дал несколько концертов в Латвии, а Примадонна посетила ряд светских мероприятий. Накануне 1 сентября звезда вернулась в Россию и даже отправила детей в школу. Максим Галкин остался за границей и продолжил давать концерты.
Напомним, 18 сентября Алла Пугачева опубликовала в Instagram другой резонансный текст - о просьбе признать ее "иностранным агентом" так же, как ее мужа Максима Галкина из-за его критики военного вторжения российских военных на территорию Украины. "Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан", - написала Пугачева в Instagram.
Ранее Министерство юстиции России внесло Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию "иностранных агентов". Минюст РФ утверждает, что Галкин ведет политическую деятельность и получает помощь от иностранного источника - Украины.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!