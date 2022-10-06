Британия в кризисе. Как новому правительству Лиз Трасс удалось сломать систему за неделю

Он передал слова анонимного отставного чиновника одной из стран "Большой семерки": "Он сказал мне по поводу всего этого британского бардака буквально следующее: "Никогда такого не видел на развитом рынке. Хуже, чем Трамп"".

Трасс не готова расставаться с Квартенгом, несмотря на скандал и кризис Фото: Reuters

Даже традиционно сдержанные комментаторы теряют терпение.

"Единственный тип лидера для Британии опаснее предыдущего сумасбродного (Джонсона) - это нынешний фанатичный. Доминирующая характеристика фанатика - убежденность в том, что реальность должна подстраиваться под их желания, а не наоборот", - написал один из ведущих мировых финансовых журналистов Мартин Вульф в главной деловой газете Запада Financial Times.

"Это плохие и опасные люди. Они не в себе, они должны уйти", - провозгласил Вульф.

"При чем здесь Путин?"

Трасс и сторонники говорят в ответ, что их не так поняли, недослушали, вырвали из контекста. Что проблема не в плане, а в том, как его подают пресса и оппозиция.

Это правда: освещение плана и последовавшего за ним краха на рынках было однобоким, поскольку и Трасс, и Квартенг исчезли из эфира и на публике не появлялись. Когда прятаться стало уже неприлично, премьер решилась разъяснить свою позицию, но не центральным СМИ. Целое утро она отвечала на вопросы в прямых эфирах сразу нескольких региональных радиостанций Би-би-си.