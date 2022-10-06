В обновленную версию культового аромата “Рижская сирень” инвестировано 100 000 евро

Чтобы продемонстрировать потенциал и креативность столь любимого в Латвии бренда Dzintars молодому поколению потребителей, возобновлено производство культового аромата "Рижская сирень" (Rīgas ceriņi) в современной интерпретации. Теперь на полках магазинов эту парфюмированную воду объемом 60 мл можно узнать по новому названию Lilac of Riga, а яркие ноты сирени в аромате дополнены выразительными оттенками пачули и табака. Общие инвестиции компании в совершенствование композиции духов, новую упаковку и дизайн продукта составили более 100 тысяч евро.

"Мы надеемся, что не только молодежь в Риге, но и по всей Латвии по достоинству оценит новый аромат Lilac of Riga (ранее "Рижская сирень"), который стал следующим важным шагом компании H.A.Brieger в обновлении бренда Dzintars. При разработке нового аромата нас вдохновляла урбанистическая атмосфера современной Риги, которую лучше всего воплощает в себе молодежь: молодые люди, которые здесь живут и учатся - полные надежд, амбиций и творчества. Lilac of Riga - это реинтерпретация легендарного аромата, созданного в 1952 году. Сохранив основную формулу, мы придали более современное "звучание" и аромату, и его оформлению, и коммуникации. Теперь этот аромат будет пульсировать в одном ритме с "новой сиренью" сегодняшней Риги", - говорит Анастасия Удалова, совладелица и руководитель компании.