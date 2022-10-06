Производитель косметики H.A.Brieger сделал важный и давно ожидаемый потребителями шаг в своем росте, продолжая развивать ассортимент ароматов.
В обновленную версию культового аромата “Рижская сирень” инвестировано 100 000 евро
Чтобы продемонстрировать потенциал и креативность столь любимого в Латвии бренда Dzintars молодому поколению потребителей, возобновлено производство культового аромата "Рижская сирень" (Rīgas ceriņi) в современной интерпретации. Теперь на полках магазинов эту парфюмированную воду объемом 60 мл можно узнать по новому названию Lilac of Riga, а яркие ноты сирени в аромате дополнены выразительными оттенками пачули и табака. Общие инвестиции компании в совершенствование композиции духов, новую упаковку и дизайн продукта составили более 100 тысяч евро.
"Мы надеемся, что не только молодежь в Риге, но и по всей Латвии по достоинству оценит новый аромат Lilac of Riga (ранее "Рижская сирень"), который стал следующим важным шагом компании H.A.Brieger в обновлении бренда Dzintars. При разработке нового аромата нас вдохновляла урбанистическая атмосфера современной Риги, которую лучше всего воплощает в себе молодежь: молодые люди, которые здесь живут и учатся - полные надежд, амбиций и творчества. Lilac of Riga - это реинтерпретация легендарного аромата, созданного в 1952 году. Сохранив основную формулу, мы придали более современное "звучание" и аромату, и его оформлению, и коммуникации. Теперь этот аромат будет пульсировать в одном ритме с "новой сиренью" сегодняшней Риги", - говорит Анастасия Удалова, совладелица и руководитель компании.
Аромат для смелых, свободных и открытых людей
Верхние ноты композиции нового аромата Lilac of Riga - цикламен, сирень и цитрусовые цветы - пробуждают ностальгические воспоминания о теплом весеннем ветерке, сливаясь в единую гармонию. Затем сладкие средние ноты жасмина, гелиотропа, сливового сиропа и пачули добавляют цвета, позволяя смотреть на мир сквозь сиреневые очки. Наконец, богатые амброво-древесные и пряные ноты лабданума, корицы, табака и сандалового дерева создают сильное послевкусие, которое остается на некоторое время, производя неизгладимое впечатление на все органы чувств.
Упаковка как ода Риге
Производитель продукции Dzintars гордится своими латвийскими корнями, поэтому дизайн упаковки новой версии аромата Lilac of Riga создавался как ода латвийской столице и любимым среди молодежи культурно-историческим достопримечательностям. Аромат предлагается в трех различных упаковках - с изображениями Латвийской национальной оперы и балета, Латвийского национального художественного музея и девушки на скейте возле него, поэтому духи можно коллекционировать. Автором фотографий для оформления упаковки стала украинский фотограф Марьяна Шафро, которая черпала вдохновение для фотосессии и в таких местах Риги с прекрасной архитектурой, как улица Алберта, Дом Черноголовых и Старая Рига.
Исторические факты
История духов "Рижская сирень" насчитывает уже 70 лет. Они были созданы в 1952 году талантливым парфюмером М. Артюшковой, а развитие композиции этого свежего весеннего и насыщенного цветочного аромата в лаборатории фабрики Dzintars продолжили главный парфюмер Б. Шварцмане, инженер-технолог А. Пашко и парфюмер М. Гулбе. "Рижская сирень" - единственные духи, которые производились все время существования фабрики. Этот культовый продукт в 1958 году был первым ароматом из коллекции Dzintars, который получил престижную награду на Всемирной выставке в Брюсселе и стал визитной карточкой бренда.
Осенью 2021 года H.A.Brieger лимитированным тиражом в 500 флаконов возобновил выпуск аромата "Рижская сирень" на основе исторической формулы. Аромат вызвал большой интерес со стороны покупателей, а также уверенность в том, что настало время его улучшить. Поэтому осень 2022 года в современной парфюмерной индустрии Латвии началась с важного события - духи "Рижская сирень" перевоплотились в Lilac of Riga с новой парфюмерной композицией, рецепт которой обновили и дополнили специалисты по разработке продукции.
Песня, вдохновленная ароматом
Впервые в истории духов Dzintars в честь воссозданного аромата Lilac of Riga написана песня с идентичным названием. Ее автором стал композитор и музыкальный продюсер Рудолфс Мацатс, а вокал исполнила Нансия Гаркалне. Благодаря песне, которая написана в стиле электронной музыки и воспевает молодость и свободу, аромат Lilac of Riga можно не только ощутить, но и услышать.
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