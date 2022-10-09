Видео ⟩ Евродепутат Иябс: таких ужасных фигур русскоязычные еще не выбирали

"Что касается нынешнего расклада, я, честно говоря, даже не думаю, что коалиция проживет до конца этой легислатуры Сейма. Я думаю, что она может меняться еще несколько раз. И я думаю, что "Прогрессивные" в целом, конечно, имеют довольно хорошие шансы попасть в правящую коалицию", - уверен он.

"В этом смысле я думаю, что так происходит везде. Кстати, интересно будет посмотреть еще и на эстонский выбор. Я не пытаюсь перевести стрелки в другую сторону, но это будет интересно, потому что у них же та же самая ситуация - политика становится "правее". Все эти истории с европейской интеграцией и с какими-то транснациональными проектами, с правами человека и так далее - это все уходит на задний план, потому что вопросы безопасности выдвигаются вперед, и это, конечно, идет на пользу национально-консервативно настроенным силам. И если посмотреть на то, что произошло в Италии и то, что произошло в Швеции, то в этом смысле мы в тренде. Хорошо ли это? Это другой вопрос, но мы в тренде", - подытожил Иябс.