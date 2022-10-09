Депутат Европарламента и член объединения "Для развития/За!" Ивар Иябс, несмотря на Covid-19, вышел в эфир программы "Кто вам платит?/Дебаты" и рассказал, как результаты выборов в 14-й Сейм выглядят из Европы и какие у него прогнозы на ближайшее политическое будущее Латвии.
Видео ⟩ Евродепутат Иябс: таких ужасных фигур русскоязычные еще не выбирали
По словам Иябса, его коллег по Европарламенту также интересуют выборы в Латвии.
"Вы знаете, я сижу дома с Covid-19, но в то же время я участвую в Европарламенте удаленно. Только что был на одном заседании моей политической группы, где я разъяснял, что происходит в Латвии и так далее.
В первую очередь, конечно, меня утешали, например, словацкие коллеги - тоже либералы, которые тоже не попали в свой парламент. По-моему им сотой доли процента не хватило так же, как и нам.
Другой вопрос, конечно, был по отношению к тому, что происходит с русскоязычным избирателем", - рассказал Иябс. (Представляемая евродепутатом партия "Для развития/За!" на выборах в 14-й Сейм не преодолела пятипроцентный барьер, политической силе не хватило буквально пары сотен голосов. - Прим. ред.).
При этом, по мнению политика, глобальных изменений ждать не стоит.
"Что касается общей направленности латвийской политики, то тут мы видим, что никаких кардинальных изменений нет. Премьер остается тем же. Вот коалиция несколько изменится, она будет "праветь", конечно. Например, такие важные для либералов вещи, как Стамбульская конвенция или гражданские союзы, по всей вероятности, будут отложены до 2026 года. Это для либералов, конечно, очень плохие известия", - объяснил евродепутат.
Не мог он не затронуть и вопрос попадания в Сейм партии "За стабильность!".
"Что касается попадания "За стабильность!", это было довольно большим сюрпризом для очень многих, в том числе и в Европе. "Согласие" было, извините, таким динозавром. В том смысле, что оно столько времени консолидировало почти что весь русскоязычный электорат. И то, что они вообще не попали в Сейм, стало довольно большим сюрпризом, безусловно", - отметил Иябс.
Евродепутат даже попытался предположить причины такой смены приоритетов у русскоязычного избирателя, пусть и оговорившись, что его видение мира отличается.
"Помните, как в "12 стульях" Гайдая? "Он так воспринимает мир". Я не могу воспринять мир так, как русскоязычный избиратель видит ситуацию. Но, по всей вероятности, "Согласие" не было достаточно радикальным по отношению к войне, к российской агрессии. И, во-вторых, наверно, не было такого яркого лидера, каковым все это время являлся мой коллега по Европарламенту Нил Ушаков.
И они подумали, что надо попробовать что-то другое. Но некоторые из моих русскоязычных коллег говорят, что, может быть, это все-таки будет таким, ну, скажем так, лекарством, но очень горьким.
В том смысле, что русскоязычные увидят, кого они выбрали в Сейм. Таких ужасных, извините, фигур, которые сейчас будут их представлять.
И они, может быть, задумаются, но это будет не раньше 2026 года, по всей вероятности, когда у нас будут следующие выборы", - уверен Иябс.
По мнению политика, "Новое Единство" хочет в коалиции остаться в центре (в контексте политического спектра) и поэтому пытается "подтащить" в коалицию "Прогрессивных".
"Новое Единство" очень хорошо себя чувствовало в прежней коалиции, где оно могло тех, кто "правее" его, балансировать теми, кто "левее" его.
На данный момент такой способности, наверно, не будет, потому что "Новое Единство" самое "левое".
По отношению к Европе, Стамбульской конвенции и всему другому нет никого "левее" его. И в этом смысле я думаю, что "Новое Единство" пытается как-то продолжить эту балансировку. Я не знаю, чем это кончится, но думаю, что нахождение "Прогрессивных" в коалиции было бы довольно разумным шагом, потому что эта партия все-таки очень долго шла к власти. Безусловно, это не какой-то быстрый политический проект типа "За стабильность!", который только что был создан. И я думаю, что они должны себя показать в исполнительной власти. Но поживем-увидим", - считает Иябс.
Позже евродепутат уточнил, что именно он понимает под "левыми" взглядами "Нового Единства".
"Я думаю, что, опять же, по отношению к экономической политике Кариньш, конечно, "правый". В том смысле, что он, например, за маленький бюджетный дефицит и так далее. Вся эта история, которая несвойственна, например, "Прогрессивным". Но что касается таких вопросов, как глобализация, права человека и так далее, то здесь "Новое Единство" - "левое", потому что они поддерживают и Стамбульскую конвенцию, и все другое. А Нацобъединение, они как раз против", - напомнил Иябс.
Евродепутат не верит в стабильность новой коалиции - какой бы она ни была.
"Что касается нынешнего расклада, я, честно говоря, даже не думаю, что коалиция проживет до конца этой легислатуры Сейма. Я думаю, что она может меняться еще несколько раз. И я думаю, что "Прогрессивные" в целом, конечно, имеют довольно хорошие шансы попасть в правящую коалицию", - уверен он.
По его мнению, отход от "левых" идей - это общеевропейский тренд.
"В этом смысле я думаю, что так происходит везде. Кстати, интересно будет посмотреть еще и на эстонский выбор. Я не пытаюсь перевести стрелки в другую сторону, но это будет интересно, потому что у них же та же самая ситуация - политика становится "правее". Все эти истории с европейской интеграцией и с какими-то транснациональными проектами, с правами человека и так далее - это все уходит на задний план, потому что вопросы безопасности выдвигаются вперед, и это, конечно, идет на пользу национально-консервативно настроенным силам. И если посмотреть на то, что произошло в Италии и то, что произошло в Швеции, то в этом смысле мы в тренде. Хорошо ли это? Это другой вопрос, но мы в тренде", - подытожил Иябс.
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