Pusdienlaiks.lv больше не списывает лишние деньги

Он рассказал, что на платформе продолжается подписание договоров, но поток уже не такой большой, как в первые дни. Разработчики принимают и телефонные звонки, и электронные письма с вопросами. В понедельник обращений было 840, а в среду уже только 180. Многие технические проблемы решены, работы продолжаются.

Были случаи, когда деньги списывались дважды за один и тот же обед. Эта проблема исправлена: внедрено техническое решение, предотвращающее дублирование транзакций. К вечеру пятницы все ошибочно снятые суммы будут возвращены, сообщил представитель разработчиков.

Сообщается, что проблемы были вызваны сообщениями о пропуске занятий, зарегистрированными в системе e-klase, которые "не дошли" до платформы Pusdienlaiks.lv. Поэтому в понедельник была внедрена возможность сообщать о пропусках через семейный профиль - это необходимо сделать накануне до 21:00, а также функция "Оспорить транзакцию", с помощью которой можно решать отдельные случаи.

Как сообщалось, в настоящее время тестируется использование квадратных кодов, или QR-кодов, для регистрации детей, получающих обеды. Поставщикам услуг сложно вести учет каждого обеда, потому что договоры заключаются не только в электронном, но и в бумажном формате, а поэтому приходится работать с обоими форматами - фактически с двумя регистрами.

Платформа Pusdienlaiks.lv создана в результате частного сотрудничества предприятий общественного питания и UAB Corporate Services.