Лукашенко запретил повышать цены

"С 6 октября запрещается всякий рост цен. Запрещается! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты", - сказал Лукашенко на совещании с экономическим блоком правительства.

Потребительские цены "ужасны и выросли на 18% за год", - добавил Лукашенко.

"Мясо, молочные продукты, птица дорожают. Последние дни в Минске нет яиц", - посетовал Лукашенко.

"Задача - вернуться к 7-8% инфляции к следующему году", - заметил он.

Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе Лукашенко, сообщает, что исключения могут устанавливаться индивидуально, и их должны определять министры или председатели облисполкомов.

"За нарушение - ответственность Генпрокуратуры и КГБ - задержание и уголовные дела. Ответственность по всей вертикали", - говорится в сообщении.