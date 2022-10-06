"Избиратели сказали - хватит!": депутаты Сейма вынуждены искать новую работу

Янис Урбанович, представляющий "Согласие", впервые был избран в Сейм в 1993 году. Он был представлен в Сейме всех созывов с момента восстановления независимости. Теперь избиратели сказали Урбановичу: "Хватит". Он признает, что "кошки скребли" из-за того, что его не переизбрали.

Карлис Шадурскис ("Новое Единство") пришел в политику в качестве преподавателя Рижского технического университета. И он решил продолжить то, чем занимался 20 лет назад.

Янина Курсите (Национальное объединение) считает, что самым продуктивным был 9-й Сейм. С другой стороны, в уходящем Сейме мандатной комиссии, которую она возглавляла, пришлось рассматривать рекордное количество представлений.

"[Я планирую] продолжить работу в университете, что важно для меня", - сказала Курсите.

Юрис Пуце ("Для развития/За!") уверен, что сможет найти новую работу после ухода из Сейма: "Идеи и советы были разные. Я начал думать, что буду делать. Всю жизнь у меня была работа, и теперь она будет".