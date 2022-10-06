Полномочия депутатов этого Сейма заканчиваются менее чем через месяц - 1 ноября. 25 депутатов продолжат работу в следующем Сейме, а оставшимся придется искать новую работу, сообщает Panorama.
"Избиратели сказали - хватит!": депутаты Сейма вынуждены искать новую работу
Янис Урбанович, представляющий "Согласие", впервые был избран в Сейм в 1993 году. Он был представлен в Сейме всех созывов с момента восстановления независимости. Теперь избиратели сказали Урбановичу: "Хватит". Он признает, что "кошки скребли" из-за того, что его не переизбрали.
Карлис Шадурскис ("Новое Единство") пришел в политику в качестве преподавателя Рижского технического университета. И он решил продолжить то, чем занимался 20 лет назад.
Янина Курсите (Национальное объединение) считает, что самым продуктивным был 9-й Сейм. С другой стороны, в уходящем Сейме мандатной комиссии, которую она возглавляла, пришлось рассматривать рекордное количество представлений.
"[Я планирую] продолжить работу в университете, что важно для меня", - сказала Курсите.
Юрис Пуце ("Для развития/За!") уверен, что сможет найти новую работу после ухода из Сейма: "Идеи и советы были разные. Я начал думать, что буду делать. Всю жизнь у меня была работа, и теперь она будет".
Ранее сообщалось, что у неизбранного министра внутренних дел Кристапс Эклонс ("Для развития/За!), который не был избран в 14-й Сейм, есть ощущение незавершенного дела, а у министра обороны Артиса Пабрикса ("Для развития/За!) в настоящее время нет конкретных планов на будущее.
Эклонс рассказал, что когда соглашался взять на себя обязанности министра, то рассчитывал, что у него ограниченное время пребывания в органах внутренних дел.
"Сейчас у меня ощущение незавершенности, потому что начато много важных дел, которые я, к сожалению, не смогу закончить, например, создание Академии внутренней безопасности, строительство центров ликвидации последствий стихийных бедствий, закупка специальной пожарно-спасательной техники и тому подобное", - сказал политик.
Эклонс продолжит добросовестно исполнять свои обязанности министра до формирования следующего правительства, чтобы наилучшим образом передать начатую работу следующему министру. Профессионалы в этой области имеют большое значение в сфере внутренних дел, поэтому Эклон очень надеется, что следующий министр будет иметь опыт работы в сфере внутренних дел.
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