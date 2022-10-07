Видео ⟩ "На волосок от аварии!" На Вантовом мосту замечен агрессивный водитель

Видео было снято в среду, 5 октября, в 21:05 на Вантовом мосту. По видео ясно, что его автор едет по правому ряду, как вдруг с полосы, ведущей к Вантовому мосту на большой скорости выезжает некий водитель.

Опасный маневр не привел к опасным последствиям, хотя на видео понятно, что водитель был на волоске от аварии.

Портал TVNET связался с автором ролика Дзинтаром, который поделился своими впечатлениями об увиденном.

Видео: Агрессивный шофер на Вантовом мосту

"Я ехал домой с футбольной тренировки. Ехал в сторону центра по улице Валдемара (перед Вантовым мостом) и ждал, когда Mercedes обгонит меня с левой полосы и поедет впереди, но совсем не ожидал обгона на большой скорости с правой стороны", - рассказывает Дзинтарс.

Мужчина говорит, что ситуация была довольно опасной и утверждает, что это напомнило ему аналогичный случай, произошедший 10 сентября почти в том же месте. Правда, в тот раз водитель не справился с управлением и разбился.