Видео ⟩ "На волосок от аварии!" На Вантовом мосту замечен агрессивный водитель

В соцсетях распространилось видео, на котором торопливый водитель буквально "летит" через Вантовый мост в сторону центра Риги. Портал TVNET связался с Государственной полицией и автором видео Дзинтаром Рудзитисом, чтобы узнать больше об этом событии.
Видео было снято в среду, 5 октября, в 21:05 на Вантовом мосту. По видео ясно, что его автор едет по правому ряду, как вдруг с полосы, ведущей к Вантовому мосту на большой скорости выезжает некий водитель.
Опасный маневр не привел к опасным последствиям, хотя на видео понятно, что водитель был на волоске от аварии.
Портал TVNET связался с автором ролика Дзинтаром, который поделился своими впечатлениями об увиденном.
Видео: Агрессивный шофер на Вантовом мосту
"Я ехал домой с футбольной тренировки. Ехал в сторону центра по улице Валдемара (перед Вантовым мостом) и ждал, когда Mercedes обгонит меня с левой полосы и поедет впереди, но совсем не ожидал обгона на большой скорости с правой стороны", - рассказывает Дзинтарс.
Мужчина говорит, что ситуация была довольно опасной и утверждает, что это напомнило ему аналогичный случай, произошедший 10 сентября почти в том же месте. Правда, в тот раз водитель не справился с управлением и разбился.
"Хорошо, что все закончилось спокойно, и я сохранил видео, чтобы показать другим, какие водители ездят по улицам", - говорит Дзинтарс.
Портал TVNET также связался с полицией, которая указала, что такое событие не было зарегистрировано.
На вопрос, какое наказание может быть применено к агрессивному водителю в этом случае, в полиции заявили, что дать конкретный ответ невозможно, поскольку не зафиксирована точная скорость водителя BMW.
За превышение скорости в населенных пунктах могут обязать к различным штрафам - в зависимости от величины превышения скорости.
Так, за превышение скорости до 10 км/ч водителю выдается предупреждение, за превышение на 11-20 км/ч применяется предупреждение или штраф в размере четырех штрафных единиц. Если водитель превысил скорость на 51-60 км/ч, налагается штраф в размере от 48 до 64 штрафных единиц и запрет на управление транспортными средствами на три месяца. Максимальное наказание грозит за превышение скорости более, чем на 60 км/ч - штраф от 72 до 96 штрафных единиц и запрет на управлением транспортными средствами на шесть месяцев.
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