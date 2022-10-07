Белорусские пограничники проводят на территорию Литвы нелегальных мигрантов. Видео

На видео видно, как белорусские пограничники, вооруженные автоматами, повредив ограждение, проникли на территорию Литвы, и пропустили туда нелегальных мигрантов. После того, как на место происшествия прибыли автомобили литовской пограничной службы, белорусские пограничники сели в автомобиль и уехали.