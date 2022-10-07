Система видеонаблюдения пограничной службы Литвы зафиксировала очевидные доказательства и изображения того, как белорусские должностные лица организуют въезд нелегальных мигрантов в Литву, повреждая колючую проволоку на границе, сообщает Пограничная служба Литвы.
Белорусские пограничники проводят на территорию Литвы нелегальных мигрантов. Видео
На видео видно, как белорусские пограничники, вооруженные автоматами, повредив ограждение, проникли на территорию Литвы, и пропустили туда нелегальных мигрантов. После того, как на место происшествия прибыли автомобили литовской пограничной службы, белорусские пограничники сели в автомобиль и уехали.
За последние сутки литовские пограничники сопроводили обратно на территорию Беларуси 107 мигрантов, пытавшихся нелегально проникнуть в Литву, сообщила в пятницу, 7 октября, Государственная пограничная служба Литвы.
Официальные лица Литвы отмечают, что белорусский режим намеренно поощряет поток мигрантов через границу, поскольку Литва поддерживает демократическую оппозицию Беларуси.
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