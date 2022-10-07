Литр водки накануне: в Елгаве задержан водитель автобуса с 2,39 промилле алкоголя в крови

В четверг, 6 октября, около 19:30 в региональное управление позвонила женщина и сообщила, что вышла в Елгаве из междугороднего автобуса, водитель которого, возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские выяснили, что автобус Neoplan продолжает движение в направлении Риги, и сообщили о предполагаемом правонарушении дорожной полиции.

Полицейские остановили автобус в черте Елгавы, и алкометр показал в выдохе водителя 2,39 промилле. Сотрудники полиции начали процесс об административном правонарушении и отстранили мужчину от управления транспортным средством.

Водитель пояснил, что накануне выпил около литра водки. Перед началом работы в четверг он получил от медицинского специалиста разрешение выйти в рейс и чувствовал себя хорошо.

В момент, когда полиция остановила автобус, в нем был один пассажир.

Задержанный водитель следовал по маршруту Ауце-Рига, который обслуживает SIA Norma A, сообщили LЕТА в Автотранспортной дирекции.

Дирекция потребовала от перевозчика разъяснений в связи с этой ситуацией.

В SIA Norma A сообщили, что утром водитель автобуса прошел проверку на алкоголь, но употреблял алкогольные напитки между рейсами на конечной остановке, а затем сел за руль.

Трудовые отношения с водителем автобуса будут прекращены.

Штраф за управлением транспортным средством при концентрации алкоголя более 1,5 промилле составляет от 1200 до 2000 евро, также предусмотрено лишение прав сроком на пять лет.