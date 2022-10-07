В Латвию доставлен третий полный состав нового электропоезда

В пятницу двумя грузовыми автомобилями с завода Škoda Vagonka группы Skoda в чешском городе Острава в Ригу были доставлены оставшиеся два из четырех вагонов третьего нового электропоезда. Подвижной состав, элементы крыши и первые два вагона электропоезда прибыли в Ригу на прошлой неделе.

Таким образом, на данный момент в Латвию доставлено три полных состава новых электропоездов.

Первый новый электропоезд прибыл в Ригу в конце июня, второй - в конце июля. Электропоезда доставляются из Чехии автомобильным транспортом через Польшу и Литву.

Два ранее доставленных электропоезда уже проходят испытания на железной дороге на направлении в Айзкраукле.

Галерея: Новый электропоезд на Рижском вокзале

Pasažieru vilciens получит все 32 электропоезда, которые будут полностью готовы к перевозке пассажиров, к концу 2023 года. Каждый из них будет состоять из четырех вагонов. Длина одного электропоезда составляет 109 метров. Каждый поезд рассчитан на 436 пассажиров.

В компании отмечают, что ход новых поездов по сравнению с теми, что эксплуатируются в настоящее время, будет более плавным, а уровень шума в вагонах ниже. Расчетная скорость новых поездов составит до 160 километров в час, в то время как скорость нынешних поездов - до 120 километров в час.

Ожидается, что после приобретения новых электропоездов Pasažieru vilciens сможет ввести интервальные графики на всех маршрутах электропоездов. Это означает, что в будние дни в утренние и вечерние, традиционно наиболее загруженные часы поезда будут ходить каждые 15-20 минут. Планируется, что новые поезда будут курсировать в направлении Айзкраукле, Тукумса, Скулте и Елгавы.

Общие расходы на закупку поездов составляют 257,889 млн евро, в том числе запланирована закупка 23 новых электропоездов при софинансировании из Фонда сплочения Европейского союза в размере 114,211 млн евро.