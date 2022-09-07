На Рижский ж/д вокзал прибыл новый электропоезд. Когда на нем можно будет прокатиться?

На данный момент в Латвию доставлено два состава поездов, которые уже прошли первые испытания, а на заводе-производителе в чешском городе Острава последнюю фазу монтажа проходят вагоны, составляющие 40% общего объема заказа.

В мероприятии принял участие министр сообщения Талис Линкайтс, который отметил, что "Латвия является последней страной Европейского союза (ЕС), где до сих пор курсируют такие [использующиеся в настоящее время] поезда советской эпохи". Он также отметил, что Латвия является последней страной ЕС, которая все еще меняет свой подвижной состав.

В ходе презентации председатель правления AS Pasažieru vilciens Роджер Янис Григулис пояснил, что еще продолжаются необходимые дополнительные работы, например, в новых вагонах отсутствуют зоны для размещения велосипедов, и эту проблему планируется решить.

Разъясняя планы государственной транспортной инфраструктуры, член правления VAS Latvijas dzelzceļš Риналд Плявниекс сообщил, что на следующей неделе начнется завершающий этап строительства на 48 станциях и остановках на направлениях Рига - Скулте, Рига - Крустпилс, Рига - Елгава, Рига - Тукумс, а также работы по восстановлению пассажирской инфраструктуры на линии до Болдераи.

Как сообщалось, Pasažieru vilciens планирует получить все 32 заказанных состава электропоездов до конца 2023 года.