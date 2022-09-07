В среду, 7 сентября, в 10:30 на Рижском центральном железнодорожном вокзале состоялась презентация первого электропоезда производства компании Škoda Vagonka, сообщает Pasažieru vilciens.
На Рижский ж/д вокзал прибыл новый электропоезд. Когда на нем можно будет прокатиться?
Галерея: Новый электропоезд производства Škoda Vagonka
С 11:30 до 13:00 осмотреть поезд смогут все желающие.
RUS TVNET уже сообщал, что все заказанные 32 новых электропоезда Pasažieru vilciens получит до конца 2023 года. Каждый состав будет состоять из четырех вагонов. Поезд рассчитан на 436 сидячих и 454 стоячих места. Длина электропоезда составит 109 метров, он сможет развивать скорость до 160 км/ч по сравнению с нынешними 120 км/ч.
На предприятии рассказали, что ход новых поездов будет более плавным, уровень шума в вагонах - ниже. Расчетная скорость новых поездов составит до 160 километров в час, а скорость действующих поездов - до 120 километров в час.
Планируется, что новые поезда будут курсировать в направлениях Айзкраукле, Тукумса, Скулте и Елгавы.
Общая стоимость всего проекта составляет 257,889 млн евро, закупка 23 новых электропоездов планируется при софинансировании из Фонда сплочения ЕС в размере 114,211 млн евро.
Первый новый электропоезд планируется пустить по маршрутам в январе следующего года, после того как он пройдет все необходимые испытания, сообщил на состоявшейся в среду, 7 сентября, на Рижском центральном вокзале презентации первого электропоезда председатель правления Škoda Vagonka Мартин Беднарж.
На данный момент в Латвию доставлено два состава поездов, которые уже прошли первые испытания, а на заводе-производителе в чешском городе Острава последнюю фазу монтажа проходят вагоны, составляющие 40% общего объема заказа.
В мероприятии принял участие министр сообщения Талис Линкайтс, который отметил, что "Латвия является последней страной Европейского союза (ЕС), где до сих пор курсируют такие [использующиеся в настоящее время] поезда советской эпохи". Он также отметил, что Латвия является последней страной ЕС, которая все еще меняет свой подвижной состав.
В ходе презентации председатель правления AS Pasažieru vilciens Роджер Янис Григулис пояснил, что еще продолжаются необходимые дополнительные работы, например, в новых вагонах отсутствуют зоны для размещения велосипедов, и эту проблему планируется решить.
Разъясняя планы государственной транспортной инфраструктуры, член правления VAS Latvijas dzelzceļš Риналд Плявниекс сообщил, что на следующей неделе начнется завершающий этап строительства на 48 станциях и остановках на направлениях Рига - Скулте, Рига - Крустпилс, Рига - Елгава, Рига - Тукумс, а также работы по восстановлению пассажирской инфраструктуры на линии до Болдераи.
Как сообщалось, Pasažieru vilciens планирует получить все 32 заказанных состава электропоездов до конца 2023 года.
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