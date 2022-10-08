Нобелевский комитет присудил премию мира группе правозащитников из разных стран, в том числе старейшей российской правозащитной организации "Мемориал", которая исследует репрессии советской власти и возвращает имена жертвам тоталитаризма. Rus.Postimees первым дозвонился до главы формально ликвидированной российскими властями организации, которая была основана в том числе академиком Андреем Сахаровым.
Интервью ⟩ Глава "Мемориала": "Память о дедах и прадедах сильнее, чем любая пропаганда"
– Ян Збигневич, позвольте вас поздравить!
– (В трубке слышен громкий звук сирены проезжающей мимо собеседника спецмашины) Я сейчас иду по улице в Москве. Очень плохая связь… Да, мне только что позвонили и сообщили о премии. Потом позвонили вы. Новостей сам еще не видел. Прямо сейчас иду на очередной суд.
– Как вы относитесь к решению Нобелевского комитета?
– Вряд ли бы кто-то огорчился при таком известии. В целом же это нужно еще осознать (связь прерывается)…
…очень много звонков идет. Прошу прощения за связь.
– Это решение Нобелевского комитета поможет правозащитникам продолжать свою работу в России?
– Я надеюсь на это, конечно. Но уверенности в этом нет никакой. Но независимо от этого, мы продолжаем работать.
Из сообщения о присуждении премии на сайте Нобелевского комитета:
"…Правозащитная организация "Мемориал" была создана в 1987 году правозащитниками в бывшем Советском Союзе, которые хотели, чтобы жертвы притеснений коммунистического режима никогда не были забыты. Среди учредителей были лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров и правозащитник Светлана Ганнушкина. Мемориал основан на представлении о том, что противостояние прошлым преступлениям необходимо для предотвращения новых.
После распада Советского Союза "Мемориал" стал крупнейшей правозащитной организацией в России. Помимо создания центра документации жертв сталинской эпохи, "Мемориал" собирал и систематизировал информацию о политических притеснениях и нарушениях прав человека в России. "Мемориал" стал самым авторитетным источником информации о политзаключенных в российских СИЗО. Организация также находится в авангарде усилий по борьбе с милитаризмом и поощрению прав человека и правительства, основанного на верховенстве закона.
Когда гражданское общество должно уступить место автократии и диктатуре, следующей жертвой часто становится мир. Во время чеченских войн "Мемориал" собирал и проверял информацию о злоупотреблениях и военных преступлениях, совершенных российскими и пророссийскими силами в отношении гражданского населения. В 2009 году из-за этой работы была убита глава чеченского филиала "Мемориала" Наталья Эстемирова.
Активисты гражданского общества в России уже много лет подвергаются угрозам, тюремному заключению, исчезновениям и убийствам. В рамках преследований "Мемориала" со стороны правительства эта организация с самого начала была заклеймена как "иностранный агент". В декабре 2021 года власти приняли решение о принудительной ликвидации "Мемориала" и окончательном закрытии центра документации. Закрытие вступило в силу в последующие месяцы, но люди, стоящие за "Мемориалом", отказываются закрываться. В комментарии о принудительном роспуске председатель Ян Рачинский заявил: "Никто не собирается сдаваться"…"
– Ваш поход на суд сейчас – это и есть теперь ваша работа? Что за суд?
– Суд по поводу нашего помещения.
– То есть вы продолжаете сопротивляться давлению и продолжаете биться с нынешней российской Фемидой?
– Да. В 12:50 начинается заседание в Тверском районном суде. Генпрокуратура считает, что помещение наше должно быть изъято в пользу государства. Помещение было в частной собственности. Оно принадлежало "Мемориалу" и принадлежит сейчас другой организации. Думаю, что к вечеру будут подробности.
– О каком признании свидетельствует решение Нобелевского комитета?
– Это признание работы многих коллег в разных странах и в разных регионах России в разных направлениях. И в отношении сохранения памяти. И в отношении правозащитной работы. Потому что память о дедах и прадедах сильнее, чем любая пропаганда. Рано или поздно, память оживет. И она оживает сейчас. К нам приходит все больше внуков и правнуков, которым нужно и важно знать свою историю. Историю своей семьи.
– В этом смысле Нобелевская премия мира вам будет скорее помогать, или это может стать помехой в нынешней России?
– Скорее все же помогать. Хотя, опять таки, если вспомнить "Новую Газету", то эта помощь не всегда столь автоматическая (главный редактор "Новой Газеты" Дмитрий Муратов был удостоен Нобелевской премии мира в 2021 году, после этого на Муратова было совершено нападение неизвестных, когда его облили краской, деятельность газеты была приостановлена через несколько недель после начала войны Путина с Украиной, часть журналистов перезапустили издание в Европе, в начале сентября Басманный суд Москвы признал недействительной регистрацию "Новой газеты" - прим.ред.).
– Говорить о том, как вы распорядитесь премией, слишком рано?
– Рано. Вообще не понятно, как ее получать. Там есть много разных вопросов. В любом случае, это. конечно, отрадно.
– Поздравляем. Сил!
– Спасибо вам. Всего доброго.
СПРАВКА:
Ян Збигневич Рачинский — председатель правления Международного "Мемориала". Родился 6 декабря 1958 года в Москве. Внук Ревекки Фиалки, российской революционерки, члена партии эсеров.
В 1982 году окончил механико-математический факультет Московского государственного университета — математик-программист. В 1982—1996 годах работал программистом.
В 1988 году начал работать в правозащитном и благотворительном обществе "Мемориал". В 1990—1995 годах принял участие в правозащитных миссиях в регионы конфликтов, в том числе в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Пригородном районе Северной Осетии. Был членом наблюдательной миссии правозащитных общественных организаций в зоне вооруженного конфликта в Чечне.
Член правления международного общества «Мемориал», сопредседатель московского отделения организации. Является руководителем проекта по созданию единой электронной книги памяти жертв политических репрессий. В 2011 году выпустил книгу "Полный словарь названий московских улиц".
Председателем правления "Мемориала" избран после смерти Арсения Рогинского, многолетнего руководителя организации.
Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" — некоммерческая организация, занимающаяся исследованием политических репрессий в СССР и современной России, содействующая моральной и юридической реабилитации лиц, подвергшихся политическим репрессиям. Учреждена в 1992 году в Москве. Ей предшествовала московская общественная группа "Мемориал", возникшая в 1987 году и давшая начало целому ряду региональных организаций и групп. В 1989 году все они объединились во Всесоюзное историко-просветительское общество "Мемориал" (зарегистрировано в 1990). Одним из организаторов и первым почетным председателем общества "Мемориал" был академик Андрей Сахаров.
Организация ведет деятельность на территории Российской Федерации, Казахстана, Латвии, Украины и иных государств, где действуют члены международного "Мемориала". Целями и задачами организации в том числе является "содействие в построении развитого гражданского общества и демократического правового государства, исключающего возможность возврата к тоталитаризму". Для достижения этих целей организация "выявляет, обнародует и критически осмысливает информацию о преступлениях и массовых нарушениях прав человека, совершенных тоталитарными режимами в прошлом и имеющих прямые и косвенные последствия в настоящем", "участвует в восстановлении исторической правды о преступлениях тоталитарных режимов против человечности, о незаконных и террористических методах управления государством, изучает их причины и следствия", "содействует открытию доступа к источникам информации (архивным, библиотечным, музейным фондам и пр.)", "содействует полной и гласной моральной и юридической реабилитации лиц, подвергшихся политическим репрессиям, принятию государственных и других мер по возмещению нанесенного им ущерба и предоставлению им необходимых социальных благ", "содействует сохранению памяти о жертвах тоталитаризма, созданию мемориальных комплексов, включающих памятники жертвам тоталитаризма, а также научных, информационных и просветительских центров, общедоступных архивов, музеев и библиотек".
После появления закона о регистрации некоммерческих организаций, получающих иностранное финансирование и ведущих политическую деятельность, "Мемориал" одним из первых был объявлен «иностранным агентом». Как заявляли в Генеральной прокуратуре в 2013 году, "Мемориал" занимается политической деятельностью, ставя перед собой цель, как заявлено в уставе организации, "воздействовать на общественное мнение внутри страны". При этом финансирование организации происходит из США, утверждали в генпрокуратуре.
В октябре 2014 года Минюст обратился в Верховный суд с иском о ликвидации общественной организации "Мемориал". В январе 2015 года иск отклонён Верховным судом. Организация регулярно получает штрафы в рамках законодательства об иноагентах.
28 декабря 2021 года организация была ликвидирована решением Верховного суда РФ по иску Генеральной прокуратуры. За месяц до этого решения в офис организации ворвалась группа молодых людей, которые попытались сорвать показ фильма о судьбе британского журналиста, который первым рассказал о голоде в СССР в 1930-е годы. Во время разбирательства после инцидента полиция попыталась изъять компьютеры организации, о чем независимым российским журналистам рассказывал Ян Рачинский.
28 февраля 2022 года Апелляционная коллегия Верховного суда РФ оставила в силе решение о ликвидации "Мемориала".
Среди наград организации: премия мира имени Эриха-Марии Ремарка (2001), ежегодная правозащитная премия Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (Медаль Нансена, 2004), премия МИД Нидерландов имени Макса ван дер Стула (2005), премия имени Сахарова от Европарламента (2009), премия "За свободу самовыражения" (2012) от британской неправительственной организации "Индекс цензуры", премия "Хранитель национальной памяти" (2012) от польского Института национальной памяти и др.
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