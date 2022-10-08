Интервью ⟩ Глава "Мемориала": "Память о дедах и прадедах сильнее, чем любая пропаганда"

– Суд по поводу нашего помещения.

– То есть вы продолжаете сопротивляться давлению и продолжаете биться с нынешней российской Фемидой?

– Да. В 12:50 начинается заседание в Тверском районном суде. Генпрокуратура считает, что помещение наше должно быть изъято в пользу государства. Помещение было в частной собственности. Оно принадлежало "Мемориалу" и принадлежит сейчас другой организации. Думаю, что к вечеру будут подробности.

– О каком признании свидетельствует решение Нобелевского комитета?

– Это признание работы многих коллег в разных странах и в разных регионах России в разных направлениях. И в отношении сохранения памяти. И в отношении правозащитной работы. Потому что память о дедах и прадедах сильнее, чем любая пропаганда. Рано или поздно, память оживет. И она оживает сейчас. К нам приходит все больше внуков и правнуков, которым нужно и важно знать свою историю. Историю своей семьи.

– В этом смысле Нобелевская премия мира вам будет скорее помогать, или это может стать помехой в нынешней России?