Пользователи TikTok пришли в восторг от опубликованных австралийским комиком Штефаном Леонхардсбергером роликов, в которых воспроизведено поведение нескольких высокопоставленных чиновников.
Видео ⟩ Путин, Трамп, Зеленский: комик копирует поведение мировых лидеров
В своих роликах комик изображает поведение как животных, так и людей. Оказывается, у него это неплохо получается, судя по восторгам пользователей соцсетей.
Язык тела и речь - это два разных способа представления себя человеком. Движение - это еще и язык тела, и у каждого человека своя походка, поэтому юморист еще и комическим образом показывает разницу между важными людьми.
В этом видео юморист изобразил бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, канцлера Германии Олафа Шольца, президента Австрии Александра Ван дер Беллена, президента Украины Владимира Зеленского.
@leonhardsberger Walk like a President! Part 2 #borisjohnson #trudeau #scholz #vanderbellen #selensky #selenskyj #zelensky #zelenitsky #zelenskyy #walk #walking ♬ Originalton - Stefan Leonhardsberger
В этом видео показан 44-й президент США Барак Обама, действующий президент США Джо Байден, 45-й президент США Дональд Трамп, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин.
@leonhardsberger Walk like a President #obama #biden #trump #macron #erdogan #putin ♬ Originalton - Stefan Leonhardsberger
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