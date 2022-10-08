Видео ⟩ Путин, Трамп, Зеленский: комик копирует поведение мировых лидеров

В своих роликах комик изображает поведение как животных, так и людей. Оказывается, у него это неплохо получается, судя по восторгам пользователей соцсетей.

Язык тела и речь - это два разных способа представления себя человеком. Движение - это еще и язык тела, и у каждого человека своя походка, поэтому юморист еще и комическим образом показывает разницу между важными людьми.

В этом видео юморист изобразил бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, канцлера Германии Олафа Шольца, президента Австрии Александра Ван дер Беллена, президента Украины Владимира Зеленского.

В этом видео показан 44-й президент США Барак Обама, действующий президент США Джо Байден, 45-й президент США Дональд Трамп, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин.