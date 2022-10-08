Полиция: скорость на дорогах снова снижается до 90 км/ч

В летнее время, на отдельных участках пути, были вывешены дорожные знаки с разрешенной скоростью движения 100 км/ч и 110 км/ч.

Знаки будут заменены на следующей неделе. Полиция призывает водителей внимательно следить за вывешенными дорожными знаками и соблюдать установленное в них ограничение скорости.