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Полиция: скорость на дорогах снова снижается до 90 км/ч

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Полиция: скорость на дорогах снова снижается до 90 км/ч
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Автомобиль дорожной полиции
Автомобиль дорожной полиции Фото: LETA

Государственная полиция в своем Facebook напомнила водителям, что со следующей недели, максимальная скорость на дорогах Латвии будет снижена до 90 км/ч.

В летнее время, на отдельных участках пути, были вывешены дорожные знаки с разрешенной скоростью движения 100 км/ч и 110 км/ч.

Знаки будут заменены на следующей неделе. Полиция призывает водителей внимательно следить за вывешенными дорожными знаками и соблюдать установленное в них ограничение скорости.

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