Видео ⟩ Несчастный случай в Иманте: мужчина упал с лестницы и погиб

"Было так, что мы с мужем смотрели телевизор, и кто-то позвонил в дверь. Сосед первым увидел, что мужчина упал. Мы ничего не слышали", - рассказывает соседка.

Мужчина упал через перила. Его часто видели в алкогольном опьянении, поэтому соседи предполагают, что несчастный случай произошел из-за пьянства.

Ответственные службы призывают обратить внимание на места общего пользования, чтобы размещенные в них вещи не мешали работе оперативников.

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