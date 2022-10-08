В четверг, 6 октября, 49-летний мужчина вышел из своей квартиры в Иманте и упал через перила, в результате чего скончался, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ Несчастный случай в Иманте: мужчина упал с лестницы и погиб
Несчастный случай в Иманте: мужчина упал с лестницы и погиб
"Было так, что мы с мужем смотрели телевизор, и кто-то позвонил в дверь. Сосед первым увидел, что мужчина упал. Мы ничего не слышали", - рассказывает соседка.
Мужчина упал через перила. Его часто видели в алкогольном опьянении, поэтому соседи предполагают, что несчастный случай произошел из-за пьянства.
Ответственные службы призывают обратить внимание на места общего пользования, чтобы размещенные в них вещи не мешали работе оперативников.
Видео: Сюжет Degpunktā на латышском языке
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