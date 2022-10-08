Мобилизация: как россияне уклоняются от отправки на фронт

Андрей не уезжает из страны из-за отсутствия денег на переезд и невостребованности на чужбине: "Что я там буду делать? Таких, как я, там уже навалом". Он живет с девушкой, и чтобы не получать повестку, они отключили дома дверной звонок, не открывают никому дверь и не издают лишних звуков.

Надежд на то, что все скоро закончится, у Андрея нет. Он уверен, что будут следующие волны мобилизации, потому что армия России продолжит терпеть поражения: "У меня много друзей, которые отслужили в армии, там и до войны был бардак. Один сидел перекладывал бумажки, другой - делал квадратные сугробы, третий - траву красил". О будущем Андрей рассуждает так: "В людей я никогда не верил, особенно в людей старшего поколения. Никто мне так не хамил, как люди старше меня". Пока это поколение не уйдет, заключает он, у нас вряд ли что-либо получится.

Сергей, 25 лет: Живу не по прописке

Сергей работает в небольшой IT-компании в Архангельской области. После объявления мобилизации его работодатель со всеми сотрудниками перезаключил договора и отправил на удаленку: "Наше начальство против войны и не поддерживает мобилизацию. К нам проявили человеческое отношение и не бросили. Если из военкомата придут, их с повестками отправят по адресу регистрации сотрудника".