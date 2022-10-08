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СМИ: обстреляна Запорожская АЭС, станция осталась без электроэнергии

rus.tvnet.lv
СМИ: обстреляна Запорожская АЭС, станция осталась без электроэнергии
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Запорожская АЭС
Запорожская АЭС Фото: Ihor Bondarenko/Shutterstock

В субботу, 8 октября, в результате обстрелов Запорожской АЭС, станция лишилась единственного внешнего источника энергоснабжения, что представляет большую опасность. Об этом заявил Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гроссии, сообщает Русская служба BBC.

"Возобновление обстрелов, поразивших единственный источник внешнего электроснабжения станции, является крайне безответственным. Запорожская атомная электростанция должна быть защищена", - сказал глава МАГАТЭ.

Энергию для охлаждения реактора АЭС получает  из аварийных дизельных генераторов. В каждом из этих генераторов достаточно топлива как минимум на десять дней, сообщает агентство.

Инженеры Запорожской АЭС начали работы по ремонту поврежденной линии электропередачи.

Обстрелы Запорожской АЭС, которую заняли российские войска, продолжаются с начала августа. Россия и Украина обвиняют в этом друг друга.

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