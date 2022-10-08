Пожарные приехали слишком поздно. В гостевом доме сожгли машину украинских беженцев

В гостевом доме самостоятельно обитают 50-60 украинских беженцев, в основном женщины с детьми, которые в Латвии ходят в школу и в детский сад. В ночь на пятницу, после полуночи, люди заметили во дворе пламя.

Жена владельца сгоревшей машины Валентина Росчупкина сказала: "Мы слышали крики, нам стучали в окно - горит машина! Мы выбежали, начали гасить, машина полностью сгорела. Мы вызвали пожарных, они приехали, когда было слишком поздно. Полиция опросила нас, уехала.

Вскоре девочки, которые спали на втором этаже, увидели, что горит вторая машина. Это была машина владельца гостевого дома.

Пожарные не успели уехать далеко, им и полиции снова позвонили. Тогда уже было зафиксировано, что произошел поджог. Потому что в начале о нашей машине думали, что это самовозгорание. Хотя два дня мы на ней никуда не ездили".

Хозяин Villa Roza Валерий Иванов признал, что для этой прекрасной местности в Национальном парке поджог - это чрезвычайный случай.

Полиция начала уголовный процесс.