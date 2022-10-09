Ответ за Крымский мост? Россия нанесла ракетный удар по Запорожью - 17 погибших

Куртов сообщил, что ракеты попали как в многоквартирные здания, так и к частные дома.

"В результате ракетного удара по Запорожью ночью нанесены разрушения по многоквартирным зданиям и улицам частного сектора. По первоначальным данным, разрушены пять частных домов и еще 40 [частным домам] нанесены разрушения. В настоящее время известно о 17 убитых", - сообщил Куртов.

Российские войска в ночь по Запорожью выпустили около десяти ракет, сообщил руководитель администрации Запорожского округа Александр Старух.

Zaporizhzhia, a building was struck by the Russian military. pic.twitter.com/W0dgGQqxsb — Doge (@IntelDoge) October 9, 2022

С момента вторжения в Украину 24 февраля россияне захватили большую часть Запорожья. Крупнейшие города региона - Бердянск, Мелитополь, Токмак, Энергодар (где находится крупнейшая атомная электростанция в Европе) оказались под контролем России. Региональный центр находится в ведении Украины.