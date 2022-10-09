Президент России Владимир Путин поручил Федеральной службе безопасности (ФСБ) усилить контроль над Крымским мостом, который был поврежден во время взрыва. В воскресенье российские водолазы будут проверять разрушения, вызванные сильным взрывом на Крымской автомобильной дороге и железнодорожном мосту, в то же время в интернете распространяется трудно проверяемая видеозапись, которая якобы свидетельствует об ударе ракет по Крымскому мосту и заставляет сомневаться в официальной версии о взрыве грузового автомобиля.
Путин переложил контроль за безопасность Крымского моста на ФСБ
"ФСБ будут предоставлены полномочия организовать и координировать защитные мероприятия по транспортному маршруту через Керченский пролив", - говорится в опубликованном в субботу декрете.
Российские водолазы в воскресенье проверяют разрушения, вызванные сильным взрывом на Крымской автомобильной дороге и железнодорожном мосту. Российские новостные агентства цитируют вице-премьера Марата Хуснулина, что водолазы начали работу в 6 часов утра. Ожидается, что более подробное обследование будет завершено до конца дня.
The Investigative Committee of the #Russian Federation publishes a video from the site of the explosion on the #Crimean bridge. pic.twitter.com/8WlqIgDZ5f— NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2022
Напомним, в субботу утром, 8 октября, на железнодорожном мосту через Керченский пролив произошел взрыв, обрушилась часть автомобильного моста. Загорелись несколько цистерн с топливом, движение автомобилей и поездов по мосту приостановлено.
Анонимные источники сообщают, что мост был разрушен в результате операции Службы безопасности Украины (СБУ), но официально служба отказывается комментировать происшедшее, сказав, что "участие СБУ или любого другого органа правительства Украины в атаке прокомментируем после нашей окончательной победы".
Большинство независимых экспертов, которые оценили видеозаписи, считают, что очень вероятна версия того, что мост был взорван с помощью грузовика. Внештатный советник руководителя бюро президента Украины Андрея Ермака Алексей Арестович в субботу вечером в беседе с Марком Фейгином поддержал такую версию, так как об этом свидетельствует объем взрыва, который не могла бы вызвать ракета, причем в результате ракетного удара всегда видно момент приближения ракет, который в этом случае камерами видеонаблюдения не зафиксирован. Однако в субботу вечером в социальных сетях опубликованы видеозаписи, которые ставят под сомнение истинность официальной версии. Подлинность этих записей трудно проверить.
October 8, 2022
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