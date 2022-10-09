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Путин переложил контроль за безопасность Крымского моста на ФСБ

rus.tvnet.lv
Путин переложил контроль за безопасность Крымского моста на ФСБ
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Президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин. Фото: Yevgeny Odinokov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной службе безопасности (ФСБ) усилить контроль над Крымским мостом, который был поврежден во время взрыва. В воскресенье российские водолазы будут проверять разрушения, вызванные сильным взрывом на Крымской автомобильной дороге и железнодорожном мосту, в то же время в интернете распространяется трудно проверяемая видеозапись, которая якобы свидетельствует об ударе ракет по Крымскому мосту и заставляет сомневаться в официальной версии о взрыве грузового автомобиля.

"ФСБ будут предоставлены полномочия организовать и координировать защитные мероприятия по транспортному маршруту через Керченский пролив", - говорится в опубликованном в субботу декрете.

Российские водолазы в воскресенье проверяют разрушения, вызванные сильным взрывом на Крымской автомобильной дороге и железнодорожном мосту. Российские новостные агентства цитируют вице-премьера Марата Хуснулина, что водолазы начали работу в 6 часов утра. Ожидается, что более подробное обследование будет завершено до конца дня.

Напомним, в субботу утром, 8 октября, на железнодорожном мосту через Керченский пролив произошел взрыв, обрушилась часть автомобильного моста. Загорелись несколько цистерн с топливом, движение автомобилей и поездов по мосту приостановлено.

Анонимные источники сообщают, что мост был разрушен в результате операции Службы безопасности Украины (СБУ), но официально служба отказывается комментировать происшедшее, сказав, что "участие СБУ или любого другого органа правительства Украины в атаке прокомментируем после нашей окончательной победы".

Большинство независимых экспертов, которые оценили видеозаписи, считают, что очень вероятна версия того, что мост был взорван с помощью грузовика. Внештатный советник руководителя бюро президента Украины Андрея Ермака Алексей Арестович в субботу вечером в беседе с Марком Фейгином поддержал такую версию, так как об этом свидетельствует объем взрыва, который не могла бы вызвать ракета, причем в результате ракетного удара всегда видно момент приближения ракет, который в этом случае камерами видеонаблюдения не зафиксирован. Однако в субботу вечером в социальных сетях опубликованы видеозаписи, которые ставят под сомнение истинность официальной версии. Подлинность этих записей трудно проверить.

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