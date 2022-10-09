Паша Техник вышел из комы: врачи дали оценку его состояния

Ранее Ивери Кизицкий, личный психиатр-нарколог рэпера, дал комментарий. По его словам, ранее приступов эпилепсии у своего пациента он не наблюдал. Однако припадки могли быть вызваны интоксикацией организма запрещенными веществами в паре с "синдромом отмены".

Паша Техник - 38-летний российский хип-хоп-исполнитель и музыкальный продюсер. Один из основателей группы Kunteynir. Артист прославился своим эпатажным поведением и нарочито провокационным творчеством с обилием нецензурной лексики. Его часто звучит в свете хип-хоп-андеграунда России.

В 2011 года Паша создал свою группу Kunteynir и выпустил первый альбом спустя 3 года. В 2008 году был арестован по обвинению в хранении и распространении наркотиков. В 2009 был приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, в связи с чем группа Kunteynir распалась.

В 2013 году Паша Техник вышел на свободу и стал выпускать новые записи и альбомы. В 2020 году вновь был арестован за пьяное вождение и получил срок. В 2021 году вышел из тюрьмы, где провел 11 месяцев.

Был женат. Есть сын Иван.