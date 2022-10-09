38-летний российский хип-хоп-исполнитель Паша Техник (наст. имя - Павел Ивлев) вышел из комы.
Паша Техник вышел из комы: врачи дали оценку его состояния
7 октября стало известно, что Паша Техник был госпитализирован в Боткинскую больницу. Артист находился в тяжелом состоянии и был в коме. СМИ писали, что накануне на домашней вечеринке он употреблял кодеин, бутират и другие наркотические вещества.
Журналистам стало известно, что некоторое время назад исполнитель проходил курс лечения от наркозависимости. Некоторое время Паша Техник находился в рехабе.
StarHit.ru со ссылкой на девушку артиста Катю Лоли, пишет что пара отдыхала в одном из баров. Именно там, по словам Кати, Паша снова начал употреблять запрещенные препараты.
"В крови у него какой-то кодеин, который даже никто не открывал. Там много всего намешано. Когда он все это успевает делать, я не понимаю, если только за спиной", - сказала она. На утро она нашла возлюбленного в ужасном состоянии - он захлебывался пеной.
8 октября Паша Техник пришел в сознание. Несмотря на заметные улучшения, врачи все еще оценивают его состояние, как тяжелое. СМИ писали, что в ближайшее время он будет находиться в отделении реанимации и интенсивной терапии. Но портал StarHit.ru разместил в Telegram-канале видео с Пашей, который сказал, что больше не будет употреблять наркотики.
Ранее Ивери Кизицкий, личный психиатр-нарколог рэпера, дал комментарий. По его словам, ранее приступов эпилепсии у своего пациента он не наблюдал. Однако припадки могли быть вызваны интоксикацией организма запрещенными веществами в паре с "синдромом отмены".
Паша Техник - 38-летний российский хип-хоп-исполнитель и музыкальный продюсер. Один из основателей группы Kunteynir. Артист прославился своим эпатажным поведением и нарочито провокационным творчеством с обилием нецензурной лексики. Его часто звучит в свете хип-хоп-андеграунда России.
В 2011 года Паша создал свою группу Kunteynir и выпустил первый альбом спустя 3 года. В 2008 году был арестован по обвинению в хранении и распространении наркотиков. В 2009 был приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, в связи с чем группа Kunteynir распалась.
В 2013 году Паша Техник вышел на свободу и стал выпускать новые записи и альбомы. В 2020 году вновь был арестован за пьяное вождение и получил срок. В 2021 году вышел из тюрьмы, где провел 11 месяцев.
Был женат. Есть сын Иван.
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