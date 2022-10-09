Индийский сироп от кашля мог стать причиной смерти 66 детей в Африке

Речь идет о целых четырех сиропах от кашля и простуды: раствор Promethazine для внутреннего употребления, Kofexmalin Baby Сough Syrop, Makoff Baby Сough Syrop и Magrip N Cold Syrop. Их произвела компания Maiden Pharmaceuticals в Индии.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сказал, что эти сиропы у детей могут вызвать резкие боли в почках и смерть.

Министерство здравоохранения Гамбии также считает, что случаи смерти могут быть связаны с лекарствами от кашля, которые содержали бактерии, вызвавшие повреждения почек.

Однако в июле 2022 года Гамбия пережила самые крупные наводнения, в результате которых переполнились канализация и туалеты.

Именно в этот период в стране возросло число тяжелых заболеваний почек с высоким уровнем смертности среди детей, главным образом после болезней с симптомом - диарея.

"В испражнениях многих детей были обнаружены бактерии Escherichia coli, а многие из них использовали и сиропы”, - отмечают в департаменте.

Лабораторный анализ образцов продуктов подтвердил, что лекарства в недопустимом количестве содержат токсичные вещества, которые могут быть смертельными для людей.

Министерство здравоохранения Индии сообщило, что Индия расследует происшедшее и что “Maiden производил и экспортировал сироп только в Гамбию.

ВОЗ указывает, что невозможно исключить доставку этих продуктов другим африканским странам с использованием неофициальных или нерегулируемых рынков.

"Кроме того, производитель мог использовать тот же загрязненный материал в других продуктах и распространять их на месте или экспортировать", - утверждают в ВОЗ.

Организация не исключает "глобальное влияние" и призывает все государства идентифицировать и изымать из обращения загрязненные лекарства.

Reuters сообщает, что Maiden Pharma отказалась комментировать эти утверждения.