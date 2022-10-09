Видео ⟩ В Адажи угнали джип времен Второй мировой, стоимостью в 15 тысяч евро

В четверг утром одна семья из Адажского края обнаружила неприятный факт - их гараж был взломан, и оттуда была угнана ретро-машина. Ее стоимость достигает 15 000 евро, не считая вложенной работы и сентиментальной ценности.

"Jeep Willy, 1943 года производства, был отреставрирован, можно сказать, в почти ходовом состоянии. Не хватало нескольких деталей, которые следовало бы заменить", - рассказывает хозяйка автомобиля Инета.

Учитывая, что на машине нельзя было уехать, воры все-таки обнаружили таинственный способ доставить джип в нужное им место.

Заявление передано в полицию, и владельцы надеются, что автомобиль скоро вернется в их гараж. Если вам известно местонахождение ретро-джипа, позвоните в полицию по номеру 110. Оказывается, этот год в целом для автомобильных воров является самым продуктивным "периодом работы" с 2019 года. Этим летом только в июле было угнано около 30 автомобилей, что является рекордом статистики. Сотрудники Управления Уголовной полиции еще пытаются выяснить, почему.

Полиция призывает владельцев машин специально придумать, где поставить и как защитить свою собственность. Несомненно, внезапная активность угонщиков так быстро не прекратится.

Видео: сюжет Degpunktā