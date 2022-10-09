Жители Елгавы могут высказать мнение о названиях районов в городе

Поскольку Елгава участвует в международном проекте то, в мобильном приложении WeSolve опубликован опрос Jelgavas apkaimes, в котором каждому жителю города предлагается высказать свое мнение о названиях районов, отвечая на вопросы.

Елгава постоянно развивается - строит или совершенствует уличную инфраструктуру, реставрирует, реконструирует и возводит новые здания. В городе расширяются жилые массивы и возделываются места, где раньше были небольшие сады или луга. Все эти изменения городской среды способствуют формированию новых микрорайонов и влияют на переименование существующих микрорайонов.

Чтобы узнать мнение жителей Елгавы о названиях районов в городе, в опросе Jelgavas apkaimes были опубликованы вопросы о местах в городе, названия которых неправильно или неуместно используются в обществе. Также были заданы вопросы о влиянии названий районов на повседневную жизнь жителей Елгавы, туризм и бизнес.

Вы можете заполнить анкету, загрузив приложение WeSolve на свой телефон и зарегистрировавшись.

Проект международный и мобильное приложение еще дорабатывается. Для того, чтобы переключить приложение на латышский язык, нужно зайти в раздел профиля и изменить языковые настройки, поясняет самоуправление.

Заполнять анкеты, опубликованные в мобильном приложении, можно будет до конца декабря.