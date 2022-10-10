Для чего в лифтах установлены зеркала? 5 причин

Иллюзия скорости

В начале прошлого века, когда здания стали строиться выше и появились первые небоскребы, люди часто предпочитали подниматься по лестнице вместо лифта. Причина была не в соображениях безопасности, а в скорости - люди жаловались, что лифт поднимается слишком медленно, а пешком можно подняться в разы быстрее. Даже руководство бизнес-центра в США якобы начало поднимать скандал - нужно усовершенствовать модели лифтов, сделать их быстрее, но в то время это было совершенно невозможно.

Именно поэтому в кабинах лифтов установили большие зеркала. Пассажиры, заходя в такую ​​кабину, обращали на себя внимание и могли украдкой разглядывать других членов лифта. Наблюдение за другими и за собой создавало иллюзию того, что время как бы бежит быстрее, а у пассажиров также возникало впечатление, что сам лифт движется намного быстрее, чем раньше.

Фото: Unsplash

Клаустрофобия