Зеркала установлены практически в каждом лифте новостроек - обычно мы используем их, чтобы посмотреть на себя, поправить макияж или прическу, сделать селфи. Однако это не настоящая причина, по которой в лифтах есть зеркала.
Для чего в лифтах установлены зеркала? 5 причин
Иллюзия скорости
В начале прошлого века, когда здания стали строиться выше и появились первые небоскребы, люди часто предпочитали подниматься по лестнице вместо лифта. Причина была не в соображениях безопасности, а в скорости - люди жаловались, что лифт поднимается слишком медленно, а пешком можно подняться в разы быстрее. Даже руководство бизнес-центра в США якобы начало поднимать скандал - нужно усовершенствовать модели лифтов, сделать их быстрее, но в то время это было совершенно невозможно.
Именно поэтому в кабинах лифтов установили большие зеркала. Пассажиры, заходя в такую кабину, обращали на себя внимание и могли украдкой разглядывать других членов лифта. Наблюдение за другими и за собой создавало иллюзию того, что время как бы бежит быстрее, а у пассажиров также возникало впечатление, что сам лифт движется намного быстрее, чем раньше.
Клаустрофобия
Клаустрофобия в лифтах - чрезвычайно распространенная проблема. Небольшое пространство, нехватка воздуха, непонимание того, как работает лифт, боязнь высоты и другие факторы мешают некоторым людям пользоваться лифтом. Зеркала могут решить эту проблему - они зрительно увеличивают пространство, уменьшают тревогу, кроме того, этот интерьерный нюанс убирает ощущение "ловушки", ведь человек видит себя в зеркале и тем самым успокаивает встревоженный разум.
Безопасность
Зеркало создает ощущение безопасности, когда в нем едут незнакомцы. Это позволяет незаметно следить за действиями других людей. Психологи также подтверждают, что наличие зеркал положительно влияет на поведение людей и способствует соблюдению норм поведения. Оказывается, меньше всего вандалы действуют в помещениях, где есть зеркала - видя себя в отражении, люди начинают вести себя более "покладисто", даже когда остаются одни.
Скука
Если поездка более длительная и приходится ехать на лифте несколько десятков этажей, пассажиры могут быстро заскучать. Даже сегодня мобильная связь редко доступна в лифтах, поэтому лучше смотреть на себя, а не смотреть в стену или потолок.
Помощь людям с ограниченными возможностями
Зеркало помогает людям в инвалидных колясках заезжать и выезжать из лифта без посторонней помощи. Зеркало позволяет человеку увидеть ситуацию сзади и выехать.
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