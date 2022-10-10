Взлетная полоса в аэропорту "Рига" снова заработала

Как сообщили в аэропорту, из-за технических неполадок осветительной системы взлетной полосы ее работа была остановлена.

После 10:40 взлетно-посадочная полоса возобновила работу, однако в течение ближайших часов еще возможны изменения в графике полетов.

Напомним, утром в понедельник, 10 октября, как вылеты, так и прилеты в аэропорт "Рига" задерживаются.

Аэропорт приносит извинения за доставленные неудобства и призывает пассажиров следить за информацией на сайте аэропорта и в соцсетях, а также связаться со своей авиакомпанией.

Due to technical malfunctions of the runway lighting system, the operation of the runway at Riga Airport has been suspended until 11:00 a.m. We apologize for the inconvenience and urge passengers to follow the information and to contact their airline. pic.twitter.com/58Vbv2aI84 — Riga Airport (@riga_airport) October 10, 2022

Согласно доступной на сайте аэропорта информации, несколько предусмотренных рейсов перенаправлены в аэропорт Таллинна или даже отменены. Кроме того, отменены рейсы airBaltic этим утром в Ригу из Вильнюса и Хельсинки.

Также отменены вылетающие утренние рейсы в Хельсинки, Вильнюс и Копенгаген.