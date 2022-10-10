Советская и российская артистка Алла Пугачева в своем Instagram-аккаунте поблагодарила многомиллионную армию поклонников и призналась, что счастлива.
Алла Пугачева вышла на связь: "Благодарю за умение отличать правду от лжи"
Алла Пугачева поделилась летним фото и призналась поклонникам, что счастлива. Примадонна не стала скрывать, что сейчас молится о мире.
"Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи. Молюсь о вас и мире на святой земле. Я счастлива!" - написала 73-летняя артистка.
Несколько дней назад пророссийский депутат Роман Худяков выступил с заявлением о том, что после отъезда Аллы Пугачевой из страны, ее внуков нужно привлечь к мобилизовать и послать на войну.
После того, как Примадонна публично поддержала супруга Максима Галкина, которого Минюст РФ внес в список "иноагентов", желтая пресса не перестает публиковать многочисленные слухи о ней и ее родных.
Ранее СМИ сообщили, что внук звезды Никита Пресняков был якобы мобилизован прямо из театра. Позже появилась информация, что 31-летний артист покинул РФ ранее и улетел с женой в США. Пресняков-малдший назвал новости о мобилизации фейком.
В прессе сообщается, что Кристина Орбакайте и Никита Пресняков находятся в США. Журналисты пишут, что Орбакайте еще планирует вернуться в Москву. Ранее портал StarHit.ru указал, что Никита уехал из РФ еще две недели назад. Своим отъездом он сорвал ряд спектаклей.
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