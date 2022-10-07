Российский телеведущий, шоумен и юморист Максим Галкин записал новое видеообращение в своем Instagram-аккаунте.
Видео ⟩ Максим Галкин рассказал, о чем ему "намекнули сверху"
Новый видеоролик Максим Галкин записал в Испании, куда отправился на очередные гастроли. Артист не стал скрывать, что находится в Марбелье. Он поспешил рассказать фолловерам, что плотный график его совершенно не утомляет.
"Меня тут друг спросил, не устаю ли я от такого количества переездов, гастролей, перелетов, разных городов. И я в очередной раз подумал о том, что я вообще от этого не устаю, потому что все-таки я занимаюсь любимым делом", - заметил Галкин.
Он подчеркнул, что благодарен богу и зрителям за то, что у него его возможность путешествовать по всему миру и побывать в таких городах, в которых он бы быть может никогда не побывал.
"Мне как-то намекнули, видимо, сверху, что я могу этим заниматься и я стал развивать это в себе. Это совершенно здорово, что я приезжаю в какой-то новый город или новое место", - признался Максим Галкин.
Максим Галкин отметил, что в испанском городе Марбелья он никогда прежде не бывал. Юморист показал подписчикам пейзаж из окна. Он отметил, что видео не может передать ощущения от этого места: "Совершенно потрясающая природа, умиротворение. [...] Какой-то воздух особенный, температура воды такая классная, бодрящая".
Ранее Максим Галкин вышел на связь в соцсетях из Испании. Артист показал подписчикам потрясающий ночной пейзаж: "Лунная дорожка". Он не стал скрывать, что находится сейчас в Марбелье.
Напомним, что шоумен гастролирует по миру с концертной программой. У артиста плотный график выступлений. Еще недавно он был в Чехии, а вот теперь - в Испании. Алла Пугачева после отъезда из России на связь не выходила.
Также стало известно, что из эфиров крупных российских радиостанций исчезли песни Аллы Пугачевой, а также Валерия и Константина Меладзе.
На прошлой неделе Алла Пугачева вместе с детьми улетела из России. СМИ сообщили, что Примадонна воспользовалась частным бортом, который доставил ее в Израиль.
Напомним, 4 октября советская и российская певица Алла Пугачева в Instagram высказалась о ненависти к ней со стороны людей, "которых она всегда терпеть не могла". Высказывание звезды не осталось незамеченным.
Позднее стало известно, что в Генпрокуратуру РФ поступило заявление с требованием проверить публикацию певицы на предмет возбуждения ненависти и вражды. По информации Telegram-канала SHOT, автором жалобы выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он считает, что артистку надо привлечь к административной ответственности, а также признать иноагентом и лишить всех государственных наград.
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