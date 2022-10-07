Видео ⟩ Максим Галкин рассказал, о чем ему "намекнули сверху"

Ранее Максим Галкин вышел на связь в соцсетях из Испании. Артист показал подписчикам потрясающий ночной пейзаж: "Лунная дорожка". Он не стал скрывать, что находится сейчас в Марбелье.

Напомним, что шоумен гастролирует по миру с концертной программой. У артиста плотный график выступлений. Еще недавно он был в Чехии, а вот теперь - в Испании. Алла Пугачева после отъезда из России на связь не выходила.

Также стало известно, что из эфиров крупных российских радиостанций исчезли песни Аллы Пугачевой, а также Валерия и Константина Меладзе.

На прошлой неделе Алла Пугачева вместе с детьми улетела из России. СМИ сообщили, что Примадонна воспользовалась частным бортом, который доставил ее в Израиль.

Напомним, 4 октября советская и российская певица Алла Пугачева в Instagram высказалась о ненависти к ней со стороны людей, "которых она всегда терпеть не могла". Высказывание звезды не осталось незамеченным.

Позднее стало известно, что в Генпрокуратуру РФ поступило заявление с требованием проверить публикацию певицы на предмет возбуждения ненависти и вражды. По информации Telegram-канала SHOT, автором жалобы выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он считает, что артистку надо привлечь к административной ответственности, а также признать иноагентом и лишить всех государственных наград.