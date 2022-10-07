Пресняков-младший ответил на новости о своей мобилизации.

СМИ сообщают, что артиста якобы забрали прямо с репетиции в Московском Губернском театре, где он играет в мюзикле "Безымянная звезда".

Подтверждений данной информации не было. Действительно ли внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков мобилизирован некоторое время было не известно. Его пиар-директор пообещала дать информацию позже.

Telegram-канал "Мышеловка" указал, что Никита Пресняков ранее не служил и боевого опыта не имеет.

Чуть позже сам Никита Пресняков в комментариях в своем Telegram-канале написал фолловерам, что новость о его мобилизации - это фейк.

Фото: скриншот из Telegram-канала Никиты Преснякова

В Московском Губернском театре опровергли мобилизацию Преснякова, сообщает телеканал "Звезда". Там уточнили, что артиста даже не было сегодня в здании. В последний раз на репетиции он был в конце сентября, сообщает издание "Деловой Петербург".

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране на фоне военных действий, осуществляемых армией России в Украине.

Сразу после объявления о частичной военной мобилизации резко возрос спрос на авиабилеты из России и аренду жилья в других странах. На границах с такими государствами, как Казахстан или Грузия, образовались многокилометровые пробки. Известно, что чаще всего пользователи искали авиабилеты в страны, не требующие визы: Турцию, Армению, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Азербайджан, ОАЭ, Грузию, Таиланд и Таджикистан.