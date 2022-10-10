По подозрению в совершении особо тяжкого преступления Государственная полиция объявила в розыск Волдиса Лосса 1961 года рождения.
Фото ⟩ По подозрению в совершении особо тяжкого преступления разыскивается Волдис Лосс
По подозрению в совершении особо тяжкого преступления разыскивается Волдис Лосс
Полиция призывает осмотреть фотографии мужчины и отозваться всех, у кого есть какая-либо информация о его возможном местонахождении или любая другая ценная для поисков информация. Связаться с полицией можно по номеру телефона 110.
Стражи порядка напоминают, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
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