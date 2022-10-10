Фото ⟩ По подозрению в совершении особо тяжкого преступления разыскивается Волдис Лосс

Полиция призывает осмотреть фотографии мужчины и отозваться всех, у кого есть какая-либо информация о его возможном местонахождении или любая другая ценная для поисков информация. Связаться с полицией можно по номеру телефона 110.

Фото: Valsts policija

Стражи порядка напоминают, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.