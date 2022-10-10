Фото ⟩ Второй день RFW: детская мода от брендов из Латвии и Литвы

В юбилейный сезон детская мода представлена в международном формате - актуальные коллекции презентуют литовская марка Julija Dremiene и латвийские - Paade Mode, Tiny Bunny, Rock and Mouse.

Галерея: Показ Paade Mode (Латвия)

Бренд о себе:

Коллекции Paade Mode - это сочетание красоты северной природы, которая проявляется в узорах и цветовой палитре, наряду со столь важным для детей ощущением комфорта. Для каждой коллекции дизайнер тщательно подбирает материалы и аксессуары, чтобы все соответствовало высоким стандартам качества. За четыре года Paade Mode удалось установить сотрудничество более чем с 30 ведущими мировыми торговцами детской одежды в Бельгии, Великобритании, США, Австралии, Франции, Италии, Израиле, России, Гонконге, Турции, Южной Корее, Японии и других странах.

Галерея: Показ Julija Dremiene (Литва)

Галерея: Показ Tiny Bunny (Латвия)

Бренд о себе:

Tiny Bunny - это бренд детской одежды из Латвии, который предлагает лаконичную и со вкусом подобранную одежду для детей в возрасте до 8 лет. Чистые линии, простота и деликатность в одно и то же время - вот ключевые слова, на которых построены наши коллекции. Наша команда объединяет матерей, которые любят свою работу и делают все возможное, чтобы обеспечить отличное качество и подарить радость другим.

Галерея: Показ Rock and Mouse (Латвия)

Бренд о себе:

Созданный в Латвии бренд детской одежды Rock and Mouse выступает за свободу движения малышей, за их озорной смех, желание самовыражаться и познавать этот мир. Rock and Mouse верит, что красочные приключения начинаются с ярких цветов в одежде, и что "практично" не значит "скучно". Бренд создает одежду и аксессуары для детей от рождения до шести лет, используя в коллекциях дизайн тканей, разработанный совместно с латвийскими художниками.