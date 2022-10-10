Эксперт: Рано или поздно Россия объявит войну

Объявление войны позволило бы России мобилизовать дополнительные ресурсы, включая более широкое привлечение призывников и реорганизовать экономику.

Комментируя решение о назначении командующим российскими войсками в Украине генерала Сергея Суровикина, эксперт отметил, что он является "любимцем Путина" и заметно, что он начал проявлять активность, так как после его назначения военная активность в Украине усилилась.

В то же время можно наблюдать, что в российской армии часто меняются командиры групп войск, однако на самом фронте изменений мало. "Русские, очевидно, и дальше будут придерживаться такой тактики - стена огня, удары без возможности маневра, потому что главное - добиться цели любыми средствами. Цель - стрельба по гражданскому сектору, энергосистемам. Накануне зимы цель, конечно, - создать хаос в Украине, но в этом случае это может только сплотить украинцев, и вряд ли Россия сможет переломить ход войны таким террором", - сказал эксперт.

Комментируя ракетные обстрелы Киева и других городов, Слайдиньш не стал отрицать, что украинцам не хватает систем ПВО, учитывая обширность страны и большие города. Хотя у Киева довольно сильная ПВО, видно, что некоторые ракеты проходят мимо.