Рано или поздно Россия объявит войну Украине, и нельзя исключать, что взрыв на Крымском мосту был провокацией самих россиян, признался агентству LETA глава штаба Земессардзе, майор Янис Слайдиньш.
Эксперт: Рано или поздно Россия объявит войну
Эксперту сложно сказать, была ли бомбежка моста организована Украиной, потому что существует много неопределенностей, а по видеоматериалам, доступным в открытом доступе, видно, что грузовик, который вез взрывчатку и ехал с российской стороны, был проверен на блокпостах.
"Организовано ли это украинцами, мне трудно сказать, но видно, что сразу же последовали удары по Киеву. Хотели ли этого добиться украинцы - вряд ли. До сих пор Украина успешно нейтрализовывала боевую технику, входившую через Крым, и приближаясь к Херсону, они контролировали все артиллерийским огнем, и россияне не в состоянии существенно поддержать свою группировку на правом берегу Днепра", - сказал эксперт.
В то же время нельзя исключать, что это была провокация со стороны самих россиян, с целью "где-то развязать себе руки", в том числе и в ответ на такого рода самостоятельно объявленную террористическую активность. "Я бы не хотел склоняться к тому, что Украина сама устроила взрыв", - добавил Слайдиньш.
Эксперт также считает, что рано или поздно Россия официально объявит войну Украине, а значит, военная операция России превратится в акт войны.
Объявление войны позволило бы России мобилизовать дополнительные ресурсы, включая более широкое привлечение призывников и реорганизовать экономику.
Комментируя решение о назначении командующим российскими войсками в Украине генерала Сергея Суровикина, эксперт отметил, что он является "любимцем Путина" и заметно, что он начал проявлять активность, так как после его назначения военная активность в Украине усилилась.
В то же время можно наблюдать, что в российской армии часто меняются командиры групп войск, однако на самом фронте изменений мало. "Русские, очевидно, и дальше будут придерживаться такой тактики - стена огня, удары без возможности маневра, потому что главное - добиться цели любыми средствами. Цель - стрельба по гражданскому сектору, энергосистемам. Накануне зимы цель, конечно, - создать хаос в Украине, но в этом случае это может только сплотить украинцев, и вряд ли Россия сможет переломить ход войны таким террором", - сказал эксперт.
Комментируя ракетные обстрелы Киева и других городов, Слайдиньш не стал отрицать, что украинцам не хватает систем ПВО, учитывая обширность страны и большие города. Хотя у Киева довольно сильная ПВО, видно, что некоторые ракеты проходят мимо.
Эксперт также считает, что россияне сейчас ходят по краю пропасти. Со стороны Херсона видно, что украинская атака продолжается и большим достижением для украинцев будет, если они в ближайшее время прогонят русских с правого берега Днепра. Учитывая приближение зимы и необходимость отдыха, эта атака может положить конец большой военной активности в этом году, ведь потери есть и у украинцев.
Как сообщалось, утром в понедельник, 10 октября, в центре Киева прогремело несколько взрывов, скорее всего, вызванных российскими ракетными ударами. В результате взрывов есть раненые и убитые.
Украинские официальные лица объявили, что в результате ракетного обстрела российскими войсками жилых домов в Запорожье в ночь на воскресенье 13 человек погибли и 89 получили ранения. Ракеты попали как в многоквартирные, так и в частные дома.
В субботу около 6 часов утра на Крымском мосту, являющемся единственным наземным транспортным сообщением между Россией и оккупированным Крымским полуостровом, произошел взрыв, в результате которого загорелись топливные баки поезда, следующего по железной дороге, и часть дороги обрушилась.
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