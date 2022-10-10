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Эксперт: Рано или поздно Россия объявит войну

rus.tvnet.lv
Эксперт: Рано или поздно Россия объявит войну
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Война в Украине. Иллюстративное фото
Война в Украине. Иллюстративное фото Фото: AFP/SCANPIX

Рано или поздно Россия объявит войну Украине, и нельзя исключать, что взрыв на Крымском мосту был провокацией самих россиян, признался агентству LETA глава штаба Земессардзе, майор Янис Слайдиньш.

Эксперту сложно сказать, была ли бомбежка моста организована Украиной, потому что существует много неопределенностей, а по видеоматериалам, доступным в открытом доступе, видно, что грузовик, который вез взрывчатку и ехал с российской стороны, был проверен на блокпостах.

"Организовано ли это украинцами, мне трудно сказать, но видно, что сразу же последовали удары по Киеву. Хотели ли этого добиться украинцы - вряд ли. До сих пор Украина успешно нейтрализовывала боевую технику, входившую через Крым, и приближаясь к Херсону, они контролировали все артиллерийским огнем, и россияне не в состоянии существенно поддержать свою группировку на правом берегу Днепра", - сказал эксперт.

В то же время нельзя исключать, что это была провокация со стороны самих россиян, с целью "где-то развязать себе руки", в том числе и в ответ на такого рода самостоятельно объявленную террористическую активность. "Я бы не хотел склоняться к тому, что Украина сама устроила взрыв", - добавил Слайдиньш.

Эксперт также считает, что рано или поздно Россия официально объявит войну Украине, а значит, военная операция России превратится в акт войны.

Объявление войны позволило бы России мобилизовать дополнительные ресурсы, включая более широкое привлечение призывников и реорганизовать экономику.

Комментируя решение о назначении командующим российскими войсками в Украине генерала Сергея Суровикина, эксперт отметил, что он является "любимцем Путина" и заметно, что он начал проявлять активность, так как после его назначения военная активность в Украине усилилась.

В то же время можно наблюдать, что в российской армии часто меняются командиры групп войск, однако на самом фронте изменений мало. "Русские, очевидно, и дальше будут придерживаться такой тактики - стена огня, удары без возможности маневра, потому что главное - добиться цели любыми средствами. Цель - стрельба по гражданскому сектору, энергосистемам. Накануне зимы цель, конечно, - создать хаос в Украине, но в этом случае это может только сплотить украинцев, и вряд ли Россия сможет переломить ход войны таким террором", - сказал эксперт.

Комментируя ракетные обстрелы Киева и других городов, Слайдиньш не стал отрицать, что украинцам не хватает систем ПВО, учитывая обширность страны и большие города. Хотя у Киева довольно сильная ПВО, видно, что некоторые ракеты проходят мимо.

Эксперт также считает, что россияне сейчас ходят по краю пропасти. Со стороны Херсона видно, что украинская атака продолжается и большим достижением для украинцев будет, если они в ближайшее время прогонят русских с правого берега Днепра. Учитывая приближение зимы и необходимость отдыха, эта атака может положить конец большой военной активности в этом году, ведь потери есть и у украинцев.

Как сообщалось, утром в понедельник, 10 октября, в центре Киева прогремело несколько взрывов, скорее всего, вызванных российскими ракетными ударами. В результате взрывов есть раненые и убитые.

Украинские официальные лица объявили, что в результате ракетного обстрела российскими войсками жилых домов в Запорожье в ночь на воскресенье 13 человек погибли и 89 получили ранения. Ракеты попали как в многоквартирные, так и в частные дома.

В субботу около 6 часов утра на Крымском мосту, являющемся единственным наземным транспортным сообщением между Россией и оккупированным Крымским полуостровом, произошел взрыв, в результате которого загорелись топливные баки поезда, следующего по железной дороге, и часть дороги обрушилась.

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