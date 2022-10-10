Латвия в ожидании коалиции: "Прогрессивные" приглашают на встречу "Объединенный список"

"Прогрессивные" приглашают политиков "Объединенного списка" на встречу в пятницу, 14 октября, в 10:00 в бюро партии.

На вопрос, планируют ли представители партии пригласить на встречу также политиков Национального объединения, Лодзиньш ответил, что "Прогрессивные" подумают об этом после встречи с "Объединенным списком".

Один из лидеров "Прогрессивных" Каспар Бришкенс ранее заявлял, что на переговоры для обсуждения возможного сотрудничества будут приглашены и "Объединенный список", и Нацобъединение.

3 октября президент Эгил Левитс уполномочил представителя "Нового Единства", премьер-министра Кришьяниса Кариньша начать консультации с остальными партиями о формировании возможной коалиции.

По мере продвижения процесса формирования будущей коалиции в новоизбранном 14-м Сейме остается неясным, какую роль в завершение процесса будет играть парламентская фракция партии "Прогрессивные".

Кариньш заявил, что "для страны было бы лучше" иметь более широкую коалицию. Он не видит среди представителей "Нового Единства", "Объединенного списка", Национального объединения и "Прогрессивных" таких внутренних противоречий, которые помешали бы четырем партиям прийти к соглашению.

В свою очередь, Национальное объединение видит работоспособную модель правительства в трехпартийной коалиции вместе с "Новым Единством" и "Объединенным списком", заявил председатель Нацобъединения Райвис Дзинтарс. Аналогичную позицию занимает "Объединенный список".

На выборах в 14-й Сейм наилучший результат продемонстрировало "Новое Единство", получившее в следующем Сейме 26 мандатов, за ним следуют Союз зеленых и крестьян с 16 мандатами, "Объединенный список" с 15, Национальное объединение с 13, "За стабильность!" - 11, "Прогрессивные" - 10 и "Латвия на первом месте", получившая девять мандатов.