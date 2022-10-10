Разведка: РФ спланировала ракетный обстрел Украины еще до взрыва на Крымском мосту

"По данным украинской военной разведки, 2 и 3 октября российские оккупационные силы получили из Кремля указание подготовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины, - говорится в сообщении. - Войсковым частям авиации было приказано подготовить массированные ракетные удары. В качестве целей определены объекты гражданской инфраструктуры и густонаселенные центральные районы городов Украины".

В докладе говорится, что основными целями РФ было создание паники среди украинцев и запугивание европейской общественности.

Как сообщалось, утром в понедельник, 10 октября, украинские города сотрясла массированная ракетная атака со стороны российских войск. Россия нанесла серию ракетных ударов по центру Киева, Винницкой, Львовской, Николаевской, Тернопольской, Житомирской областям.

Известно, что Украину обстреляли высокоточными ракетами. Ракеты Х101 и Х555 были выпущены со стратегических бомбардировщиков из района Каспийского моря. В атаке также использовались ракеты "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря, ракеты "Искандер", С-300 и "Торнадо".

На данный момент известно о 10 погибших и 60 раненых, сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Украины Марьяна Рева в эфире национального телемарафона.

На местах терактов работают сотрудники полиции, помогая людям и фиксируя все последствия атаки.