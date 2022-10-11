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Рената Литвинова опубликовала свежий снимок с дочерью

rus.tvnet.lv
Рената Литвинова опубликовала свежий снимок с дочерью
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Рената Литвинова
Рената Литвинова Фото: Скриншот Youtube / Осторожно: Собчак

Популярная актриса театра и кино, режиссер и сценарист Рената Литвинова опубликовала в Instagram новую фотографию с дочерью.

Рената Литвинова поделилась снимком с дочерью Ульяной. Девушке 21 год. 

На снимке актриса одета в длинную шубу с леопардовым принтом, черные леггинсы и туфли на каблуке, а ее дочь - в черные кожаные штаны и черный обтягивающий топ с глубоким декольте.

"Куда мы идем на образе? Причем я в эко-шубе", - подписала пост Литвинова. Подписчики звезды предположили, что фото было сделано в начале октября, когда Рената с дочерью посетили показ модного дома Balenciaga, который прошел в рамках Недели моды в Париже.

СМИ ранее сообщали, что Рената Литвинова покинула Россию в конце февраля вместе с Земфирой. Предполагается, что звезды проживают в Париже. 

В сентябре Рената Литвинова приехала в Таллинн и наслаждалась пейзажами золотой осени перед предстоящей премьерой своего моноспектакля "Кактус".  

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