Рената Литвинова опубликовала свежий снимок с дочерью

Рената Литвинова поделилась снимком с дочерью Ульяной. Девушке 21 год.

На снимке актриса одета в длинную шубу с леопардовым принтом, черные леггинсы и туфли на каблуке, а ее дочь - в черные кожаные штаны и черный обтягивающий топ с глубоким декольте.

"Куда мы идем на образе? Причем я в эко-шубе", - подписала пост Литвинова. Подписчики звезды предположили, что фото было сделано в начале октября, когда Рената с дочерью посетили показ модного дома Balenciaga, который прошел в рамках Недели моды в Париже.

СМИ ранее сообщали, что Рената Литвинова покинула Россию в конце февраля вместе с Земфирой. Предполагается, что звезды проживают в Париже.

В сентябре Рената Литвинова приехала в Таллинн и наслаждалась пейзажами золотой осени перед предстоящей премьерой своего моноспектакля "Кактус".