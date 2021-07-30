Дочь Ренаты Литвиновой, актриса, модель и будущий fashion-дизайнер - Ульяна Добровская

Леонид Добровский пытался оставить дочь у себя. Бизнесмен хотел обвинить актрису в аморальном поведении, но в итоге у него ничего не получилось и девочка осталась с матерью. В многочисленных интервью Рената старается избегать разговоров об экс-супруге и не комментирует развод. Позже они смогли наладить отношения.

Ульяна получила элитное образование.

Школьницей Ульяна переехала во Францию, где получила образование. Рената Литвинова посчитала, что французское образование лучше российского. Девушка окончила элитную французскую школу - École des Roches. Она свободно владеет русским, французским и английским языками.

Рената трепетно относится к воспитанию дочери. Она часто водила Ульяну в музеи и театры, приобщала дочку к высокой поэзии, заучивала с ней наизусть стихи. Это дало свои плоды - Добровская с детства любит читать и ей нравится классическая литература. Из музыки она слушала рэп, R'n'B, а после - композиции Земфиры.

Ульяна рано начала демонстрировать творческие задатки. Еще подростком она снималась в различных рекламных кампаниях. Вместе с дочерью Рената появлялась в фотосессиях винтажной одежды Vintage Voyage и ювелирного бренда Carrera Y Carrera.

Куда же без кино?

В 2009 году Ульяна дебютировала на экране в комедии "Весельчаки". В картине она сыграла роль дочери Ингеборги Дапкунайте Нюши. После съемок девушка признавалась, что ей было очень страшно, ведь вокруг профессиональные актеры. Она очень боялась ошибиться и полностью выучила весь свой текст.

В 2016 году они с Литвиновой снялись в киноленте "Петербург. Только по любви", а после Ульяна исполнила роль призрака в короткометражном фильме "Случай в Мадриде с госпожой К.". Кстати, режиссером и сценаристом последнего была Рената Литвинова. После Ульяна появилась в драме "День моей смерти" и короткометражке "Ну, простите!".

В этом же году она впервые вышла в свет на "Балу дебютанток" журнала Tatler.

Позже Ульяна признавалась журналистам, что не хочет, как ее мать, идти в киноиндустрию.

Ее занимает fashion-индустрия.

После обучения во Франции она стала студенткой британского пансиона Hurtwood House, а в 2018 году поступила в Королевскую академию изящных искусств в Антверпене (Royal Academy of Antwerp).

Ульяна Добровская очень хотела в эту академию, ведь там учились все ее любимые дизайнеры - Демна Гвасалия, Раф Симонс, Мартин Маржела и другие.

Теперь Ульяна - будущий fashion-дизайнер. Она мечтает продолжить обучение в Нью-Йорке.

Ульяна Добровская неоднократно была моделью для журналов Tatler, Vogue и других.

В начале 2021 года она произвела настоящий фурор в СМИ. Девушка снялась для обложки популярного российского журнала для мужчин Maxim. На ней были бюстгальтер с бирюзовой основой с белым полупрозрачным кружевным лифом и короткие светлые шорты. Дополнил образ модели яркий макияж. Позировала Ульяна рядом со стиральными машинами.