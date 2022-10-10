Пн, 10.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Внимание!

Только для взрослых. Подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет:
Да Нет

Видео 18+ ⟩ Мужчина в Саркандаугаве обматерил участников военных учений. Делом займется полиция

rus.tvnet.lv
Мужчина в Саркандаугаве обматерил участников военных учений. Делом займется полиция
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Участник учений Namejs 2022 во время инцидента
Участник учений Namejs 2022 во время инцидента Фото: Ekrānuzņēmums no video

Госполиция начала расследование в связи с опубликованным в соцсетях видео, на котором мужчина ругается матом, комментируя ход учений Namejs 2022 на улицах Риги и обращаясь к его участникам.

На видео видно, как мужчина на русском языке обращается к участникам учений по поводу того, что они проходят в городе, и призывает их уйти на полигон. Женщины поблизости также высказываются, что скоро учения будут проходить в их квартирах.

Внимание: На видео присутствует ненормативная лексика!

Как известно агентству LETA, инцидент произошел на пересечении улиц Лапсту и Зиемелю в Саркандаугаве.

Как сообщалось, вчера в микрорайонах Риги прошел последний день осеннего этапа цикла военных учений Namejs 2022, в ходе которого армия проводила практические учения на территории города.

Цикл военных учений Namejs проходит по всей Латвии с 2014 года. В прошлом году Земессардзе и солдаты также проводили различные практические занятия на улицах столицы.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх