Видео 18+ ⟩ Мужчина в Саркандаугаве обматерил участников военных учений. Делом займется полиция

На видео видно, как мужчина на русском языке обращается к участникам учений по поводу того, что они проходят в городе, и призывает их уйти на полигон. Женщины поблизости также высказываются, что скоро учения будут проходить в их квартирах.

Внимание: На видео присутствует ненормативная лексика!

Vate aizdegās Latvijas armijas mācību laikā Rīgā. 1.daļa pic.twitter.com/7icxMA7ha8 — Cardinalis Ravus (@CardinalisRavus) October 9, 2022

Как известно агентству LETA, инцидент произошел на пересечении улиц Лапсту и Зиемелю в Саркандаугаве.

Как сообщалось, вчера в микрорайонах Риги прошел последний день осеннего этапа цикла военных учений Namejs 2022, в ходе которого армия проводила практические учения на территории города.

Цикл военных учений Namejs проходит по всей Латвии с 2014 года. В прошлом году Земессардзе и солдаты также проводили различные практические занятия на улицах столицы.