Видео ⟩ Владимира Линдермана освободили под залог в 6000 евро

К публикации также добавлено видео, в котором Линдерман благодарит сторонников за поддержку во время заключения.

Видео: Обращение Владмиира Линдермана после освобождения под залог

Что случилось?

Об аресте Линдермана стало известно 22 июня. Служба государственной безопасности (СГБ) сообщила, что Линдерман задержан за систематическое восхваление и оправдание в интернете военных преступлений вооруженных сил России против украинцев и украинского государства.

СГБ отметила, что с началом российского вторжения в Украину Линдерман распространял на открытой платформе в интернете информацию о ходе боевых действий России в Украине, отражая развитие событий в интересах Кремля.

7 июня текущего года СГБ возбудила в отношении Линдермана уголовное дело по статье 74.1 Уголовного закона, в том числе за прославление и оправдание преступлений против мира и военных преступлений.

Полученная СГБ информация свидетельствует о том, что Линдерман за свою деятельность получает финансовое вознаграждение от зарегистрированных в России юридических лиц.

14 июля Рижский окружной суд оставил без изменений меру пресечения, примененную судом первой инстанции.