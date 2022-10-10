В социальной сети Facebook появилась информация об освобождении под залог пророссийского активиста Владимира Линдермана, которого летом этого года задержали по подозрению в оправдании преступлений против мира и получении финансовой помощи из России. Сумма залога, как указывается в публикации в социальной сети, составила 6000 евро.
Видео ⟩ Владимира Линдермана освободили под залог в 6000 евро
К публикации также добавлено видео, в котором Линдерман благодарит сторонников за поддержку во время заключения.
Видео: Обращение Владмиира Линдермана после освобождения под залог
Что случилось?
Об аресте Линдермана стало известно 22 июня. Служба государственной безопасности (СГБ) сообщила, что Линдерман задержан за систематическое восхваление и оправдание в интернете военных преступлений вооруженных сил России против украинцев и украинского государства.
СГБ отметила, что с началом российского вторжения в Украину Линдерман распространял на открытой платформе в интернете информацию о ходе боевых действий России в Украине, отражая развитие событий в интересах Кремля.
7 июня текущего года СГБ возбудила в отношении Линдермана уголовное дело по статье 74.1 Уголовного закона, в том числе за прославление и оправдание преступлений против мира и военных преступлений.
Полученная СГБ информация свидетельствует о том, что Линдерман за свою деятельность получает финансовое вознаграждение от зарегистрированных в России юридических лиц.
14 июля Рижский окружной суд оставил без изменений меру пресечения, примененную судом первой инстанции.
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