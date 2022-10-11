Нужны ли будут этой зимой ограничения? Перевощиков и Думпис комментируют ситуацию с Covid-19

"Доказано, что самая лучшая защита у тех людей, которые вакцинированы, а также у тех, кто и переболел. Таким образом, гибридный иммунитет дает дополнительный эффект. Перенесенная болезнь дает меньший эффект, чем вакцинация, - отметил представитель SPKC. - Лучше предотвратить болезнь, особенно тяжелое заболевание, прививкой, чем ждать, пока заразишься и заболеешь".

В этом году проблемы может вызвать грипп

Оба эксперта указывают, что этой зимой проблемы может доставить распространение гриппа, однако и против него можно получить вакцину, оплаченную для многих групп риска. Кроме того, вакцинацию против гриппа и ковида можно удобно получить и в один день.

Перевощиков указывает, что в прошлые годы распространяемость гриппа было низкой, благодаря мероприятиям по ограничению Covid-19.

На вопрос о возможной необходимости введения ограничений на уровне государства, оба эксперта указали, что пока что это не нужно.

"Причина, зачем необходимы ограничения, - защитить систему здравоохранения от кризиса, - пояснил Перевощиков. - Если больницы не могут справиться с пациентами, то, конечно, нельзя просто смотреть и ждать, когда будет коллапс", - отметил эксперт, указав, что

как минимум в течение ближайших четырех недель число пациентов в стационарах особо повышаться не должно.

В конце сентября министр здравоохранения Даниэль Павлютс указал агентству LETA, что в случае резкого роста заболеваемости Covid-19 неизбежно придется вернуться к маскам в общественном транспорте.

На прошлой неделе, с 3 по 9 октября, в Латвии, по сравнению с предыдущей неделей, число новых случаев Covid-19 снизилось на 16,6%, было зарегистрировано 6908 новых случаев Covid-19.

SKPС указывает, что в странах Евросоюза в целом сейчас наблюдается рост новых случаев заболевания коронавирус.