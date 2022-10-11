Нужны ли будут этой зимой ограничения? Перевощиков и Думпис комментируют ситуацию с Covid-19

Ежедневно в Латвии лабораторно подтверждается большое число новых случаев заражения Covid-19. Нужно ли нам с приближением зимы считаться с возвращением ограничений и соблюдать особую осторожность, как в последние годы?
Портал Apollo.lv связался с инфектологом клинической университетской больницы им. П. Страдиня Угой Думписом и представителем Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрием Перевощиковым, чтобы выяснить, какова сейчас ситуация с Covid-19 в Латвии и каковы прогнозы экспертов по поводу его распространения в ближайшее время.
Так тяжело, как раньше, скорее всего, уже не будет
Думпис, описывая ситуацию в больницах, отмечает, что в последнее время значительных изменений не произошло.
"Ситуация не менялась несколько месяцев, - указал Думпис. - Но предполагается, что в конце ноября или в декабре может начаться другая волна. Похоже, что это может быть другой штамм омикрона. Тогда может возникнуть больше проблем, так как с течением времени иммунитет снижается".
"Если группы риска не будут вакцинироваться, то следующая волна может быть в декабре, и тогда это уже может быть болезненным.
Но я ни в коем случае не могу представить, чтобы могло произойти что-то такое, как прошлой осенью", - отметил Думпис.
Перевощиков также указывает, что ситуация в стационарах сейчас не столь серьезная и тяжелая, как это было раньше, добавляя, что распространение Covid-19 сейчас нельзя сравнивать с прошлым годом.
"В прошлом году был другой вариант - клинически более опасный и заразный. Омикрон-штамм другой, клинически более легкий. Да и большая часть жителей уже переболела и/или вакцинирована против ковида", - отметил представитель SPKC.
Перевощиков указал, что примерно у трети госпитализированных пациентов Covid-19 - основное заболевание, у остальных же причина госпитализации -д ругая болезнь.
Вакцинация - по-прежнему самая эффективная защита
В то же время Думпис отмечает, что у нового омикрон-штамма есть особенности, которые могут обойти приобретенный ранее иммунитет, в частности, вакцинацию и перенесенное заболевание. Однако новые вакцины, которые уже сейчас можно получить в Латвии, могут быть действенными против этого штамма.
Перевощиков также указывает, что новая вакцина дает лучший эффект, но насколько долго - еще надо будет посмотреть. "Прошлые вакцины давали эффект примерно на шесть месяцев, но даже после этого риск заболевания сохранялся на относительно низком уровне".
"Тем, кто вообще не вакцинировался, все равно - переболели они или нет - у них риск самый высокий", - отметил Думпис.
"И таких в Латвии по-прежнему много и в группах риска. Конечно, я думаю этой зимой вакцина пригодилась бы каждому", - сказал Думпис.
"Конечно, чрезвычайно важно обратить внимание на вакцинацию, чтобы стимулировать иммунитет против этой болезни", - обосновал Перевощиков - Это самая лучшая защита, которая дает специфический эффект.
Мытье рук, дистанцирование, изоляция - это все хорошо. Но болезнь очень заразна, и заразность растет с ходом времени. Все сложнее избегать заражения при помощи других мероприятий".
"Доказано, что самая лучшая защита у тех людей, которые вакцинированы, а также у тех, кто и переболел. Таким образом, гибридный иммунитет дает дополнительный эффект. Перенесенная болезнь дает меньший эффект, чем вакцинация, - отметил представитель SPKC. - Лучше предотвратить болезнь, особенно тяжелое заболевание, прививкой, чем ждать, пока заразишься и заболеешь".
В этом году проблемы может вызвать грипп
Оба эксперта указывают, что этой зимой проблемы может доставить распространение гриппа, однако и против него можно получить вакцину, оплаченную для многих групп риска. Кроме того, вакцинацию против гриппа и ковида можно удобно получить и в один день.
Перевощиков указывает, что в прошлые годы распространяемость гриппа было низкой, благодаря мероприятиям по ограничению Covid-19.
На вопрос о возможной необходимости введения ограничений на уровне государства, оба эксперта указали, что пока что это не нужно.
"Причина, зачем необходимы ограничения, - защитить систему здравоохранения от кризиса, - пояснил Перевощиков. - Если больницы не могут справиться с пациентами, то, конечно, нельзя просто смотреть и ждать, когда будет коллапс", - отметил эксперт, указав, что
как минимум в течение ближайших четырех недель число пациентов в стационарах особо повышаться не должно.
В конце сентября министр здравоохранения Даниэль Павлютс указал агентству LETA, что в случае резкого роста заболеваемости Covid-19 неизбежно придется вернуться к маскам в общественном транспорте.
На прошлой неделе, с 3 по 9 октября, в Латвии, по сравнению с предыдущей неделей, число новых случаев Covid-19 снизилось на 16,6%, было зарегистрировано 6908 новых случаев Covid-19.
SKPС указывает, что в странах Евросоюза в целом сейчас наблюдается рост новых случаев заболевания коронавирус.
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