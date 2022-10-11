С сегодняшнего дня в Латвии максимальная скорость движения понижена до 90 км/ч

На участках, на которых в летний период максимальная скорость движения была увеличена до 100 и 110 км/ч, это отменено.

Напомним, летом повышенная скорость движения была на участке Видземского шоссе (А2) от Таллиннского шоссе (А1) до Сените, на участке Вентспилсского шоссе от Риги до Юрмалы, на Таллиннском шоссе (а1) на Саулкрастской окружной дороге, на участке Даугавпилсского шоссе (А6) от Саласпилса до Икшкиле, а также на участке региональной автодороги Тинужи - Кокнесе (Р80).

С наступлением осенней погоды водителей призывают принять во внимание, что утром и вечером становится темнее, кроме того, видимость может ухудшить густой туман. В результате дождей и опавших листьев дороги могут стать скользкими, а во время порывов ветра на дорогу могут падать сломанные деревья и их ветви. Поэтому водителей призывают выбирать соответственную скорость движения и быть осторожными на дорогах.

Кроме того, в сети государственных автодорог продолжается строительный сезон, в связи с чем на отдельных участках по-прежнему нужно считаться с ограничениями движения.