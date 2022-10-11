Военные России и США улыбаются и вместе фотографируются в Сирии. Как такое стало возможным

Это, несомненно, было редким проявления дружелюбия между противоборствующими сторонами.

Кроме острых разногласий в отношении Украины (США - крупнейший поставщик оружия Киеву), Вашингтон и Москва поддерживают разные стороны в гражданской войне, раздирающей Сирию с 2011 года.

Фото: AFP

Но утром 8 октября маршруты патрулей США и России пересеклись на нефтяном месторождении неподалеку от города Аль-Кахтания в северо-восточной сирийской провинции Эль-Хасака. Часть этого региона контролирует центральное правительство Сирии (пользующееся поддержкой России), а часть - курдская администрация, которой помогают американские войска.

Фото: AFP

Это был далеко не первый раз, когда они пересекались в контролируемом курдами регионе, но вместо того, чтобы просто проехать мимо друг друга, в этот раз колонны остановились - и солдаты обеих сторон принялись мирно разговаривать и позировать для фотографий.