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Электроснабжение в центре Риги и в Зиепниеккалнсе восстановлено

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Электроснабжение в центре Риги и в Зиепниеккалнсе восстановлено
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Фото: Evija Trifanova/LETA

В результате технологических нарушений на электролиниях средней мощности утром во вторник возникли перебои с электроснабжением у порядка 2800 клиентов Sadales tīkls в Риге, в Зиепниеккалнсе и центре города, сообщает агентство LETA.

Во вторник вскоре после 11 были зарегистрированы технологические нарушения на электролиниях средней мощности. Это повлияло на электроснабжение в районе улиц Стабу, Тербатас, Бруниниеку, а также улиц Валдекю, Озолциема, Брукнас и Залениеку.

В центре города электроснабжение было восстановлено незадолго до 12 часов, а в 12:35 его восстановили всем остальным клиентам.

Перебои вызвали ремонтные работы на предприятии, во время которых были повреждена 10-киловольтная линия. Скорее всего, эти работы предварительно не были согласованы с Sadales tīkls.

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