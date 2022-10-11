В результате технологических нарушений на электролиниях средней мощности утром во вторник возникли перебои с электроснабжением у порядка 2800 клиентов Sadales tīkls в Риге, в Зиепниеккалнсе и центре города, сообщает агентство LETA.
Электроснабжение в центре Риги и в Зиепниеккалнсе восстановлено
Дополнено
Электроснабжение в центре Риги и в Зиепниеккалнсе восстановлено
Во вторник вскоре после 11 были зарегистрированы технологические нарушения на электролиниях средней мощности. Это повлияло на электроснабжение в районе улиц Стабу, Тербатас, Бруниниеку, а также улиц Валдекю, Озолциема, Брукнас и Залениеку.
В центре города электроснабжение было восстановлено незадолго до 12 часов, а в 12:35 его восстановили всем остальным клиентам.
Перебои вызвали ремонтные работы на предприятии, во время которых были повреждена 10-киловольтная линия. Скорее всего, эти работы предварительно не были согласованы с Sadales tīkls.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова