"МВД - в Даугавпилсе": начат сбор подписей за переезд министерств в регионы

В качестве представителя инициативы указан Айварс Лаузис, который такой идеей хочет активизировать жизнь в регионах Латвии и обеспечить естественное и буквальное включение регионов в создание национальной политической повестки.

Он призывает к переносу латвийских министерств в разные города Латвии. Например, Министерство культуры могло бы находиться в Резекне, Министерство внутренних дел - в Даугавпилсе, Министерство обороны - в Алуксне.

В любом случае общение между министерствами и на уровне правительства происходит в электронном виде, и нет необходимости содержать министерства в самом дорогом городе Латвии, считает автор идеи, добавляя, что в Эстонии Министерство образования и науки находится в Тарту. Это город с большим университетом. По его словам, даже в Латвии министерства могут быть связаны с региональными городами, укрепляя их существующее превосходство в той или иной области и обеспечивая развитие.

По словам Лаузиса, в долгосрочной перспективе расходы на содержание министерств и их перемещение в регионы, как ожидается, снизятся. Сдавая в аренду или продавая здания в Риге, вырученные средства можно было бы использовать для реконструкции или строительства зданий, необходимых министерствам в регионах, а также для инфраструктуры. С этим изменением в регионах появятся дополнительные высокооплачиваемые государственные рабочие места. Это, по его мнению, безусловно, будет способствовать развитию инфраструктуры и экономики регионов. Кроме того, проживающие в регионах госчиновники, также будут иметь более реалистичное представление о том, что происходит в стране.